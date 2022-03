El comité de Alu Ibérica quiere trasladar a la plantilla la oferta de Alcoa “en días”

El acuerdo alcanzado por la multinacional Alcoa y las administraciones concursales de Alu Ibérica (pagar las indemnizaciones por despido a razón de 60 días por año trabajado a sumar 10.000 euros lineales para cada uno de los empleados de la aluminera de San Balandrán a cambio de que estos desistan en sus pretensiones judiciales contra la multinacional y su directiva española) será sometido al escrutinio de los trabajadores avilesinos “en días”.

José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Avilés, explicó que el organismo que lidera “hace dos semanas ya informó a los trabajadores sobre lo que se estaba cocinando”, es decir, “el acuerdo no ha venido de repente”.

“Lo que queremos hacer es presentar el detalle del acuerdo a la asamblea de trabajadores para que sean ellos los que decidan qué hacer con sus respectivos futuros”, señaló De la Uz. Y añadió: “No entendemos que haya que coartar la información a la plantilla. No actuamos guiados por el ego de un presidente de comité de empresa. Estamos con un pie en la calle: no podemos jugar con un porvenir que no nos pertenece. Los trabajadores de Avilés van a seguir estando informados”.