En diciembre de 2006, Elsa Gago instala en La Curtidora Quantobit, empresa puesta en marcha con el fin de proveer de soluciones tecnológicas eficientes a empresas e instituciones y contribuir a maximizar la utilidad que el uso de las tecnologías de la información genera en la empresa. Permanece en La Curtidora hasta enero de 2011 cuando se traslada a la calle Rui Pérez de Avilés, donde se encuentra actualmente la sede de su compañia. “Realmente no me considero empresaria, no es algo intrínseco en mí. Simplemente mi trabajo desde hace 16 años, junto con los dos socios de Quantobit, Borja y Fernando, ha sido sacar adelante un proyecto en el que creíamos, buscando la mejor manera de materializarlo”, destaca Gago, quien, por su carácter introvertido, se define como buena analista. “Siempre me ha gustado observar, estudiar y aprender cosas nuevas, por eso, profesionalmente, me considero una persona versátil y creo que es un rasgo que me ha llevado a desempeñar este trabajo”.

–¿Qué ha hecho para hacer lo que hace? –Estudié Administración y Dirección de empresas. En los últimos años de la carrera, lo normal es decantarse por una especialidad en la que desarrollarse profesionalmente, pero en mi caso, me atraía más participar en la gestión de la empresa, conocer e implicarme en todas las áreas. Por eso, cuando me surgió la oportunidad de formar parte de Quantobit, no lo dudé. –¿Cuándo se dio cuenta de que eras empresaria? – Realmente no me considero empresaria, no es algo intrínseco en mí. Simplemente mi trabajo desde hace 16 años, junto con los dos socios de Quantobit, Borja y Fernando, ha sido sacar adelante un proyecto en el que creíamos, buscando la mejor manera de materializarlo. En este sentido, desde la perspectiva del emprendedor, hay varios hitos en los que va tomando consciencia de que su proyecto cobra dimensión de empresa: cerrar el primer contrato con un cliente, entrevistar a un candidato para formar parte de la plantilla o recibir los primeros ingresos; pero lo que realmente define el paso de emprendedor a empresario, desde mi punto de vista, es la disposición y la capacidad para tomar decisiones y asumir responsabilidades de forma continua en el tiempo. Parece algo obvio, pero no todas las personas son capaces de soportar esa carga durante toda su vida laboral, creo que es algo vocacional. –¿A qué se dedica ahora? En los últimos años nos hemos redimensionado y ahora, como microempres,a estamos en una fase más estable, con el alcance del negocio más delimitado que en los primeros años, las relaciones con nuestros clientes consolidadas y los procedimientos de la empresa definidos, por lo actualmente estoy más centrada en la operativa diaria que en periodos anteriores. –¿Y al principio? –Cuando comienzas con un proyecto de empresa, es importante tener claro que además de la actividad que vas a desarrollar, hay que gestionar y controlar otras áreas imprescindibles para el funcionamiento de la empresa, tanto desde el punto de vista operativo como en lo referente al cumplimento de las distintas normativas que afectan a un negocio. Este ha sido y es mi trabajo. En una empresa pequeña, sobre todo al inicio, lo normal es que no existan departamentos o personal que cubran las distintas necesidades que van surgiendo cuando, por ejemplo, tienes que pasar un proceso de homologación con un cliente, te presentas a una licitación, haces una auditoría de calidad o tienes que cumplir el reglamento de protección de datos. Mi trabajo ha sido durante todos estos años, participar en todos estos procesos, conocerlos de primera mano y luego poder supervisarlos tanto si se realizaban internamente como en el caso de tener que externalizarlos. Tener una figura en la empresa que pueda tener esa visión global, creo que es fundamental en cualquier proyecto emergente. –¿Qué sugerencia haría a una persona con inquietudes? –Creo que profundizar en la motivación que nos lleva a emprender es importante, para valorar si es lo suficientemente fuerte como para compensar los “contras” que vamos a tener que asumir a lo largo del camino. No es lo mismo abrir un negocio porque nos hemos quedado sin trabajo que porque nos atrae liderar un proyecto y un equipo. Si nuestra motivación no era la adecuada, sobrellevaremos peor las crisis o incluso, no las superaremos. Yo siempre digo que nadie llega a anciano sin haber estado enfermo alguna vez, forma parte de la vida, y con una empresa sucede lo mismo, aún en el momento más próspero, siempre hay que tener en cuenta que llegará una crisis, por la pérdida inesperada de un cliente importante, retrasos en los suministros de nuestros proveedores o, incluso una pandemia, como desgraciadamente hemos vivido. Lo importante es estar preparado para afrontar ese momento, anímicamente en lo personal, y financieramente en lo empresarial, y tener “músculo” suficiente para superarlo. Asumir esto desde que empezamos nuestro proyecto, creo que es la base para construirlo sobre unos pilares estables. –¿Qué le ha aportado La Curtidora? –En la Curtidora encontramos el entorno ideal para comenzar nuestro proyecto. Por un lado, te facilita la infraestructura de una empresa (oficina, mobiliario, salas de reuniones, servicio de recepción, cafetería…) que permite dar a tus potenciales clientes una imagen profesional con un coste asumible cuando aún no has comenzado a generar ingresos. Esto es fundamental, al igual que el acompañamiento y asesoramiento que llevan a cabo con las empresas que allí nos alojamos. Por otro lado, y para mí lo más importante, en la fase de creación de la empresa que muchos afrontan en soledad, estar rodeado de otros negocios que están en una situación similar hace que se establezcan relaciones personales y profesionales que proporcionan la sensación de formar parte de un equipo y hacen más llevaderos esos primeros años. –¿Cuántas noches ha pasado sin dormir? –Realmente, pocas, Me ha desvelado más criar a mis hijos –risas–, pero sí que hay momentos puntuales en los que te cuesta desconectar. Pero como decía antes, tener asumido que esos momentos llegarán, ayuda a sobrellevarlos. –¿A cuántas personas ha contado sus ideas antes de que fueran proyectos? –Todos y cada uno de los proyectos o ideas los hemos compartido entre los socios de la empresa y yo. Siendo tres, siempre hemos tenido diversidad de opiniones y puntos de vista. El debate interno ayuda a la toma de decisiones. –¿Cuál ha sido su experiencia más motivadora? –Cuando empezamos en La Curtidora, éramos un equipo muy joven. Ver el crecimiento profesional y personal de los compañeros que forman o han formado parte a lo largo de estos años de Quantobit, ha sido muy motivador.