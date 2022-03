Oubiña defiende su “verdad” en Avilés

Ni ángel ni demonio, con solo 95 euros en la cartera y ni rastro de los millones que llegó a acumular en los tiempos que fue conocido como “o rei do fume” (el rey del humo), mal padre y peor marido confeso, afable, magnético, campechano, aparentemente en paz con todo y con todos, empezando por él mismo, pero harto también de que la fama –la mala fama– le preceda, y deseoso de contar su verdad a quien quiera oírla. Así se presenta el excontrabandista y extraficante de drogas Laureano Oubiña Piñeiro en Avilés, donde ha montado un puesto de feriante ambulante en el que vende el libro que escribió en la cárcel (“Oubiña. Toda la verdad”), botellas de vino de Ribera de Duero de marca propia y calzado y ropa de su colección “La nécora”.

Mientras atiende a LA NUEVA ESPAÑA, un chaval compra una de las camisetas estampadas con frases que popularizó Oubiña y que forman parte de su libro de memorias: “Antes muerto que chibato”, “O que teño que facer para non ter que voltar ao mar”... El joven pregunta si sería posible hacerse una foto con el extraficante y este accede gustoso. Se sabe ídolo –tiene miles de “followers” en redes–, aunque no sabe concretamente de qué, porque, como admite, “no puedo ser ejemplo de nada; si acaso únicamente de ir siempre de frente, de no callarme ante nada ni nadie y de tener palabra”.

El hombre que se comió 32 años, 10 meses y 15 días de cárcel por un largo rosario de hechos delictivos relacionados con el contrabando, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal asume que fue condenado “por delitos que cometí” y que su mala imagen “no se limpia ni con sosa cáustica”. Ya redimido judicialmente, la palabra perdón “no viene a cuento”, según Oubiña; primero porque “ya he pagado con creces por lo malo que hice, más incluso que muchos terroristas”, y en segundo término porque “pedir perdón no arregla nada, en todo caso lo que hay que hacer es evitar causar daño”.

Laureano Oubiña admite haber hecho contrabando “a espuertas” con café, gasóleo, tabaco, hachís y hasta preservativos, pero niega tajante y contundentemente haber traficado con “fariña” (cocaína) o heroína. Ciertamente, tal cosa nunca pudo ser probada: “Sí. He sido adicto al contrabando, lo llevo en la sangre. Pero me acusaron de delitos que no cometí y eso es una cosa que me enfurece. Por eso escribí el libro donde cuento mi verdad. No pretendo convencer a nadie, el que crea que soy un ogro puede seguir pensándolo; pero al menos quiero tener derecho a mi turno de palabra”.

El libro donde Oubiña cuenta su “verdad” ya roza las 20.000 unidades vendidas y el autor ultima la quinta edición. También anuncia el lanzamiento de “Desmontando Fariña”, su réplica al libro que inspiró una adaptación teatral y una exitosa serie de televisión. El protagonista asegura no haber sido consultado en modo alguno y está tan quejoso del retrato delincuencial que se hace de su persona que ha iniciado acciones judiciales por daños al honor: “Las verdadera historia de Laureano Oubiña les importa un carajo, lo único que han querido es hacer dinero a mi costa. Pero lo que de verdad me jode es que cuenten mentiras”.

En el discurso de Oubiña hay sitio –y no precisamente cómodo– para la judicatura, para el funcionamiento del sistema penitenciario, para los odiados “chivatos”, para la hipocresía social y hasta para Carmen Avendaño, líder del movimiento de madres que en su día cargó las tintas sobre el “patrón” de Cambados. El excontrabandista pasa ahora factura a cuantos, según su opinión, se ensañaron en el pasado con su persona y le convirtieron en cabeza de turco del narcotráfico español. “Estoy harto de que todos me juzguen sin conocerme de nada”, zanja.