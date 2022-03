“La ONU trabaja por la paz; una guerra hace que un país retroceda 25 o 50 años”

Ignacio Inestal Fernández (Avilés, 1993) es funcionario internacional en el departamento de Apoyo Operacional del Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York, el brazo ejecutor de la Asamblea General de la ONU. Anteriormente trabajó como analista y consultor en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Este avilesino es posiblemente la persona más joven que ha llegado a un nivel tan elevado en la ONU, a la que accedió tras cursar un máster en gestión internacional en el ICEX (Ministerio de Industria y Competitividad) y un postgrado en Economía Política en la universidad de Nueva York.

–La ONU es una organización para la paz, pero hay más de sesenta conflictos bélicos en el mundo.

–Nació de la guerra para que no haya guerras. Sí, es cierto que hay muchos conflictos bélicos en el mundo. La ONU es un organismo muy grande y hay seis órganos principales, entre los que están la Asamblea General, el Secretariado y la Corte Internacional de Justicia. En el Secretariado hay misiones de paz que están en áreas conflictivas, que no significa que exista un conflicto activo, sino que la ONU está presente para mantener el equilibrio político y civil.

–¿Falta información sobre la labor que realiza la ONU?

–Lo que trasciende está más relacionado con la Asamblea General, que es donde se debate y los países adoptan decisiones políticas y acuerdos, como ocurre ahora con Ucrania. El Secretariado, que es donde trabajo yo, es el brazo ejecutor de esas decisiones. Es el día a día, por proyectos y medible, una labor muy operacional y con misiones de paz muy concretas.

–Pero la ONU está desplegada en todo el mundo.

–El programa de desarrollo, donde yo trabajaba antes, es específico para dar soluciones con un enfoque de terreno, como la sostenibilidad, abordar problemas de desarrollo comunes a todos los países del hemisferio sur, la igualdad de género, energías renovables, respuesta a desastres naturales… Asuntos más medibles y concretos y que la gente desconoce porque lo que más trasciende es lo que se trata a nivel político, que tiene más alcance, pero en el día a día se dan soluciones a problemas concretos. Ahí están Unicef, el Fondo de la Población (UNFPA), que imparte educación sexual por ejemplo en África.

–La mayor crítica a la ONU es que está anquilosada.

–Es muy diferente la idea y la imagen que se tiene de Naciones Unidas respecto de lo que vivimos dentro. Lo que se ve es la Asamblea General y se puede mirar con escepticismo porque la ONU es un gobierno de países y es muy complejo.

–¿Hay países o continentes condenados a ser pobres?

–Hay países que están muy en desventaja por su ubicación geográfica. Problemas de desarrollo en Sudamérica puedes tenerlos también en África o en cualquier país del hemisferio sur. La ONU abarca muchos problemas al mismo tiempo, y con el conocimiento que adquiere en un país lo puede trasponer a otro. Se trata de aprovechar sinergias para que todos mejoren.

–En la mayoría de países pobres los conflictos son casi permanentes.

–La paz es esencial para todo, y sobre todo para que deje de haber pobreza. Cuando hay un conflicto, como ocurrió en Yemen, el desarrollo del país retrocede de manera catastrófica. La economía y la evolución social pueden retrotraer 25 o 50 años.

–Los delegados de los países en la ONU se ausentan cuando interviene un representante de la Federación Rusa.

–Su salida de la sala fue algo simbólico, pero esos mensajes son muy importantes. La postura de la Asamblea General ha sido clara pidiendo a Rusia que no invada Ucrania y no se ataque a civiles. Y el próximo día 7 habrá una sesión en la Corte del Tribunal Internacional de Justicia para debatir la justificación que ha dado Rusia para atacar Ucrania alegando genocidio. La condena al ataque ruso es unánime y rotunda.

–¿Ya trabaja la ONU para atender a los refugiados ucranianos?

–Ya hay muchos países que les ofrecen acogimiento y la ONU tiene una agencia específica, ACNUR, que se encarga de este asunto y su trabajo va a ser esencial. La respuesta de la UE y del Occidente ha sido muy clara y rápida.

–¿Cuándo y por qué decidió que quería trabajar en Naciones Unidas?

–Nunca lo planeé. Hice el máster del ICEX y trabajé un año en las oficinas económicas de España en Londres, y fue a través del convenio de España con Naciones Unidas como conseguí una plaza en Nueva York. El trabajo en la ONU es adictivo, porque es un organismo en el que aprendes mucho todos los días. Siempre me gustó mucho la geopolítica y trabajar con personas de tantos países y culturas te ayuda como profesional a desarrollar habilidades que no podrías hacer en otro tipo de equipos. De hecho, nunca he trabajado en ninguna empresa española ni en España, y tampoco he coincidido en ningún equipo con ningún español.

–Los jóvenes asturianos, altamente cualificados, se van a trabajar a otros países.

–Se van de Asturias y de España. La ministra Nadia Calviño habla del talento de España y de la formación y profesionalidad de los españoles y lo corroboro, porque en mi experiencia en Naciones Unidas sé que somos un perfil muy valorado. Me parece que somos personas muy resolutivas, muy prácticos y muy profesionales. Tenemos muy buena fama; pero el español es muy crítico con su propio país y consigo mismo.

–¿Qué imagen se tiene de España?

–A España se la ve en el marco europeo. Es un país miembro importante porque es un gran donante de recursos a la ONU, con un peso importante, como otros países europeos.