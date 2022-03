Un año para salir despedidos

Un año en Alu Ibérica da para mucho. Por ejemplo, para que la Policía Nacional tome las instalaciones fabriles (las de aquí, las de Avilés, pero también las de A Grela, en La Coruña), para que los dueños de la empresa duerman en el calabozo una noche, para que les retiren los pasaportes. Y también para que el Gobierno de España, a través de la Ministra de Industria, Reyes Maroto, prometa el oro y el moro. Y para que el del Principado actúe de eco y, asimismo, para que la fábrica de aluminio de Avilés deje de producir para siempre. Y no pase nada. Sin olvidar el hecho de que la Audiencia Nacional nombrase un administrador judicial de la empresas y que un Juzgado de lo mercantil (de Oviedo) nombre unos gestores concursales y se empiece la liquidación de la compañía, se repruebe al Consejero de Industria, se empiece a negociar un expediente de regulación de empleo (ERE). Y los trabajadores tengan un pie en la calle. Todo en un año.

Marzo de 2021

Aquella mañana de hace un año la fábrica de San Balandrán se llenó de policías (cinco furgones de UIP con agentes uniformados y al menos seis coches en los que iban policías de paisano). María Tardón, la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, había ordenado registrar las instalaciones que desde hacía un año (abril de 2020) controlaba el investigado Víctor Rubén Domenech (también conocido como David Domenech). En diciembre anterior la Confederación de Cuadros había presentado una denuncia contra la gestión presuntamente fraudulenta de Domenech. Los demás sindicatos representados en los comités de empresa se adhirieron y comenzó la instrucción del caso de despatrimonialización de una empresa que había vendido la multinacional Alcoa al fondo suizo Parter Capital y este, a su vez, a Domenech. Ni Parter ni Domenech tenían experiencia en el sector del aluminio.

Junio de 2021

En paralelo a la vía penal (donde al final terminó personándose el Ministerio de Industria), los sindicatos presentaron un pleito por la vía social. Consideraban que Alcoa, que se había comprometido a vender sus instalaciones a un grupo “serio y solvente” y, si no, a indemnizar a sus trabajadores, no había cumplido el acuerdo de enero de 2019. Y eso fue lo que determinó la sala de lo social de la Audiencia Nacional el 15 de junio pasado. Condenó a la multinacional estadounidense a cumplir con las condiciones en materia de extinción de contratos y recolocaciones de los trabajadores de las plantas de Avilés y La Coruña que pactó con los sindicatos. En la sentencia, que está recurrida ante el Tribunal Supremo, se concluye que la “reindustrialización de las plantas y mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, solvente y riguroso no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado”.

Verano de 2021

El 8 de julio se funde la última tonelada de aluminio en San Balandrán. Al frente de la compañía siguen el investigado Domenech y su socia, Alexandra Camacho. La jueza María Tardón había encargado a media docena de interventores que analizasen sus cuentas, pero dijeron que nos las encontraron. Encontraron, eso sí, sueldos desorbitados (el de Camacho, por ejemplo). Así que la magistrada decidió nombrar un administrador judicial. El elegido fue Ramón Juega (ya no lo es). Lo primero que hizo fue pagar las nóminas que los trabajadores no habían recibido de manos del propietario de la fábrica. El 9 de agosto, Domenech pierde el poder de su fábrica.

Noviembre de 2021

La Ministra de Industria se reunió con los representantes del comité de empresa de Alu Ibérica en las instalaciones del centro Calatrava, en Oviedo. Allí reiteró la existencia de inversores interesados en adquirir la antigua planta de Alcoa, pero igualmente hizo saber que no se podrá avanzar en ese escenario de venta hasta que no se apruebe el concurso de acreedores que había solicitado el administrador judicial.

Diciembre de 202

Los gestores concursales de Alu Ibérica toman el control de la fábrica el día 13 de diciembre. El día 30 comunica a la plantilla –con expediente temporal de empleo– que los tiene que despedir porque no han encontrado dinero para levantar la empresa. Entre medias, la Junta General reprueba la gestión del Consejero de Industria en lo relativo a la crisis del aluminio. Asimismo, llaman a la puerta los primeros grupos interesados en comprar la fábrica. Pero no quieren cargas sociales; es decir, los trabajadores deben irse a la calle.

Marzo de 2022

Tras “varias semanas de negociación” entre la multinacional Alcoa y los administradores concursales LA NUEVA ESPAÑA desvela el acuerdo que, un año después de la intervención de la Policía Nacional, los trabajadores tienen que aceptar: 60 días por año trabajado sin límite de mensualidades y 10.000 euros lineales para cada uno de ellos. A cambio tienen retirar sus denuncias contra Alcoa y sus directivos. La causa penal quedará activa, pero la social no.