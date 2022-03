No podemos vivir sin Coque

Está claro. No puedo vivir sin Coque Malla. Y esto es así por, no sé, por “Berlín”, por “Adiós papá” o por “la matemática distributiva” de “Árboles cruzados”, que diría Santiago Auserón. Lo sabía, vaya si lo sabía, pero hasta antes de anoche esa sabiduría mía no había tomado cuerpo. Lo hizo a lo largo de las dos horas y pico que duró “Me llamo Coque Malla. Una confesión musical”, el espectáculo musical que el músico madrileño estrenó en olor de multitudes este sábado en el Centro Niemeyer y que le mantendrá ocupado toda esta primavera: teatro y canciones, autobiografía, ficción, viajes siderales y exploraciones del infierno. Coque Malla como Orfeo, pero también como padre de dos ángeles. Un montaje de esos que uno quisiera ver en bucle, pero que vio en vivo y en directo para gusto de su propia memoria. Porque, ya digo, la música de Malla hace tiempo que forma parte de mis días y escucharla toda junta es como un doctorado intensivo en uno mismo.

El espectáculo comienza con una sola guitarra en el escenario apuntada por un foco. Y luego sale el cantante y actor. Y la coge. Y el escenario del Niemeyer –14 metros de boca y 12 de fondo– se llenó completamente con su sola presencia. La suya y la de sus guitarras (varias). Y, vale, también por el juego de luces (de Valentín Álvarez), que fue su compañero de escenario (de Beatriz San Juan). Ya lo escribió Peter Brook: “Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral”. Coque Malla y Macarena Cobo escriben la fábula del chaval del barrio de Ventas que se convierte en estrella del rock, que se deshace y que emerge del lago donde tocó fondo. “Y comieron perdices”. Y toda esta peripecia la salpimienta con confesiones tales como que no, que él no tiene miedo a la gente que ve sobre el escenario. “A la que tengo miedo es a la que me encuentro cuando bajo de él”. O cuando decide matar a “Los Ronaldos” en una terraza del parque del Retiro. “Me siento como si acabara de matar a un león”. Luego vendría su vida perdida al otro lado del mundo. “Nunca estuve tan solo como en Tokio”. Y todo esto desde “Si os vais” a “Una sola vez”, desde su primer éxito a su tema último. Y entre ellos, una línea poderosa, más de treinta y años de longitud y como si nada. “Dónde están las cosas buenas, / se han quedado muy atrás, / yo las miro y les digo / por qué no os venís para acá”. Y, ahora, “Una vez / vivimos solo una vez / soñamos con permanecer / para seguir viviendo”. Coque Malla confesó que “la jodida realidad” es que no podía vivir sin nosotros, sin ese millar de personas que le estuvo escuchando (y robando pequeños clips, para dolor de los acomodadores; que no se puede grabar, que lo que hay que hacer es escuchar) para terminar la noche mejor que como había entrado.