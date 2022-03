El Rotary Club se vuelca con la ayuda a los exiliados ucranianos

El Rotary Club de Avilés recibió ayer la visita de Manuel Ángel Menéndez Martínez, nuevo gobernador de la organización para Asturias, Galicia, Canarias, Madrid, Castilla León, Castilla La Mancha y Extremadura. El objetivo del encuentro era analizar los proyectos y objetivos en el marco del actual plan estratégico.

“Ahora tenemos que centrarnos en las desgracias que está ocasionando la guerra. El principal objetivo de Rotary Club es conseguir la paz en el mundo. Y no nos conformamos con una paz donde no haya conflictos armados, sino que queremos una paz activa, en la que se respeten los derechos humanos. Y nosotros lo hacemos con nuestros proyectos de servicio a quien más lo necesita”, añadió. Menéndez lamentó que se estén frenando proyectos tan importantes como la vacuna de la polio. “Pero no abandonamos nuestros propios proyectos locales”, puntualizó.