El violinista Ara Malikian, uno de los músicos más reputados del momento, ofrece este domingo dos recitales seguidos en el teatro Palacio Valdés. Para el primero, a las 17.30 horas, las entradas disponibles escasean de tal modo que los promotores del recital y el Ayuntamiento de Avilés acordaron hace días abrir una nueva fecha. Y esa fue un rato después de acabar la primera función: a las 21.00 horas.

La nueva gira del violinista es de carácter mundial. De hecho, después de Avilés (el jueves día 17) se marcha a Nueva York, al Carnegie Hall, que es la sala de conciertos más importante del mundo. Las citas norteamericanas se completan con conciertos en Miami y en Los Ángeles.

“Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”, escribe el músico en el programa de mano que acompaña sus dos funciones avilesinas.