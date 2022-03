José María Tejero, expropietario del Real Avilés: “En fútbol, el techo lo pone el dinero y Avilés no da para más”

Los 30 años que figuró como accionista del Real Avilés, los últimos 24 (desde 1997) en calidad de presidente, convirtieron a José María Tejero del Río en el tercer dirigente del fútbol español –junto a Fernando Roig, presidente del Villarreal C. F.– más longevo, solo superado por la familia Gil en el Atlético de Madrid (desde 1992) y la familia Fernández en el Sporting de Gijón (desde 1994). Pero toda historia tiene su fin y la de Tejero y el Real Avilés, que parecía interminable, ha escrito la semana pasada las últimas líneas: la venta del club a Diego Baeza culminó con el cobro del último dinero debido y Tejero hizo mutis por el foro. El expresidente dejó como herencia un reguero de polémicas, un pobre balance deportivo, una cuantiosa deuda con el Ayuntamiento de Avilés, desapego de la afición con el equipo y la sensación de que su presencia, más que un estímulo fue un lastre. En la hora de su adiós no rehúye hablar de todo ello con LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo se siente tras haber cerrado la etapa como dueño y presidente del Real Avilés?

–Bien, bien. Como en otras facetas de mi vida, cuando cierro una etapa lo hago con todas las consecuencias, paso página y a otra cosa.

–¿En qué apartado de su heterogénea esfera de actividades y negocios se enmarcó su entrada en el capital del Real Avilés?

–Desde luego, como negocio de ningún modo. Salvo en el fútbol profesional, en el resto se suele poner más dinero del que se saca y solo ganan dinero los jugadores, técnicos y representantes, no los directivos.

–¿Entonces?

–Corría 1992 y el club afrontaba su transformación en sociedad anónima deportiva. Un grupo de avilesinos hicimos una suscripción de acciones para ayudar, en mi caso porque me gusta el fútbol y el Real Avilés es el equipo de mi ciudad.

–Ya, o sea que “amor a los colores”.

–Eso y que me gusta el fútbol, ya le digo. Entrené durante varios años a equipos de fútbol base: Hispano, Vermag, Peña Blanquiazul... Lo dejé por temas laborales en 1983.

–Volvamos a 1992, aquel año usted era un accionista más: el presidente era Manuel Álvarez Lloriana.

–Y lo fue hasta 1997 cuando, harto de la deriva del club y de poner dinero, dimitió originando una crisis que llevo a realizar una ampliación de capital. Concurrí y me convertí en accionista mayoritario, por ende en presidente.

–En estos 25 años seguro que hubo buenos momentos, ¿cuáles recuerda especialmente?

–Deportivamente hablando, el partido en Tomelloso que hizo ganar al club la Copa Federación de la temporada 2002-2003; de hecho, admito que fue el único mérito destacable de mi etapa. Por el significado que tuvo como retorno a la ciudad, también guardo un grato recuerdo de la inauguración del remodelado estadio Suárez Puerta.

–Y por contra, ¿el peor momento?

–La quiebra que instó el expresidente Tomás Medina en el año 2000, por lo delicado que fue resolver aquella situación y porque yo no me esperaba “fuego amigo”, que alguien de dentro del club actuase de esa manera tan desleal.

–Lo ha señalado usted, pero insisto: tres décadas de frustraciones deportivas, 30 años de sucesivos proyectos fracasados, ¿cómo se vive con eso?

–Si mi paso por el Real Avilés ha tenido algún mérito ha sido, sin duda, mantenerlo vivo. Y costó, créame. Frustración deportiva, como tal, no siento porque desde un principio yo asumí que el club estaría donde le colocase el apoyo social y económico que recibiese y el segundo, brilló por su ausencia. En la gestión de un club deportivo el techo lo pone la disponibilidad de dinero y con lo que había, en el Real Avilés no se pudo hacer más. Es la matemática del fútbol: a más dinero, más posibilidades de ascender de categorías, de ganar competiciones... Y fíjese que digo “más posibilidades”, no más seguridad de que eso suceda. Villarreal, Eibar o Almendralejo, con mucha menos población que Avilés, han tenido o tienen a sus equipos en Primer División; todo es posible, pero tiene que haber apoyo externo.

–Por cuatro veces dejó la gestión en manos ajenas (Gol Plus, Amber Care, IQ Finanzas y Norte Proyectos Deportivos), ¿con qué objetivo?

–Por si el problema era yo; me hice a un lado para que otro probasen. No funcionó en ningún caso, pero nadie me podrá reprochar que no di facilidades. Los gestores que más cerca estuvieron de hacer prosperar el club, y quiero reconocerlo públicamente, fueron los de Gol Plus, con José Luis Rodríguez al frente, un hombre de fútbol, de credibilidad y seriedad contrastada. Pero siempre volvemos a lo mismo: no hubo apoyo del entramado empresarial, de las instituciones... Y así es imposible.

–En estos años le han insultado, ninguneado, acusado de ser al culpable de la ruina de la imagen del equipo... ¿Mereció la pena aguantar ese escarnio?

–Esas cosas forman parte del escenario del fútbol, siempre entendí que eran gajes del cargo. Siempre tomé esos improperios como una reacción furibunda de quienes estaban frustrados por no ver colmadas unas determinadas expectativas. Forma parte del pasado; tantos entonces, porque nunca me escondí, como ahora paseo tranquilo por Avilés, la gente me trata con respeto.

–Varias veces se rumoreó que el club estaba a punto de ser vendido, pero usted se mantuvo enrocado en el “no”. ¿Por qué esa resistencia a vender algo que, claramente, no funcionaba?

–Es cierto que lo ofrecí muchas veces, fuera y dentro de Avilés, pero o nadie lo quería coger, o quien quería no daba el perfil o quien daba el perfil pretendía pagar menos de lo que vale.

–Hasta que entra en escena Diego Baeza, ¿por qué él sí y otro no?

–Baeza llegó al Real Avilés de la mano de Norte Proyectos Deportivos y al poco tiempo de conocer el club ya me propuso comprarlo. No negaré que después de tantos años ya estaba deseando cerrar esta etapa porque no está uno para muchas más batallas, pero es que, además, Baeza tiene lo necesario para hacerse cargo de la entidad: juventud, ilusión –casi tanta o más que la que yo tuve a su edad– y posibilidades económicas.

–El acuerdo de venta se firmó en septiembre de 2020 y fue objeto de vicisitudes posteriores que, según trascendió, llegaron a ponerlo en peligro. ¿Qué falló?

–Las incidencias surgidas fueron consecuencia de ajustes económicos entre las partes, pero como primó en todo momento el deseo de completar la transmisión, la misma se llevó a efecto de forma satisfactoria.

–Suena a frase hueca...

–Pero es la verdad.

–Finalmente, ¿cuánto se embolsó por la venta del Real Avilés?

–La operación está liquidada, eso es lo único importante.

–Ya ha sido publicado que el acuerdo fue por valor de 800.000 euros.

–Pues si ustedes lo han publicado, eso será.