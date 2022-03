La primera fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés, Cambia Avilés (CA), urge al gobierno local la reapertura del servicio de cafetería del Centro de mayores de Las Meanas, que como informó este periódico permanece cerrado desde el 9 de diciembre por una avería que sigue sin resolver. "La cafetería es fundamental para un centro de estas características. Hay que solucionarlo ya", ha señalado este jueves el concejal Agustín Medina en una visita a las instalaciones.

El bar permanece cerrado desde hace más de tres meses por una fuga que afecta al local y que no acaba de ser resuelta por discrepancias sobre a quién compete la reparación. “Tras dar parte a las diferentes compañías de seguros afectadas surgen discrepancias sobre el origen de la fuga, determinándose que será el seguro del propietario del inmueble quien se hará cargo de la reparación”, explicaron fuentes municipales a preguntas de este periódico hace un mes.

Las mismas fuentes aseguraron entonces que la avería ya estaba peritada y presupuestada la obra de reparación. "Estamos a la espera de que el seguro acepte el presupuesto de reparación realizado para poder acometer la obra, lo que será cuestión de días”, dijeron entonces.

Pero el calendario avanza y los usuarios del centro desesperan. La avería sigue sin reparar, la cafetería continúa sin servicio y quien la explota, sin trabajo. "No podemos ni tomar una botella de agua, ni siquiera hay una máquina expendedora. Y esto no acaban de arreglarlo. Aquí viene muchísima gente, casi todos de 65 años para arriba. Unos juegan al parchís, otros a la baraja, vienen a leer el periódico y tomar un café. Pero llevamos sin cafetería desde hace casi cuatro meses", protesta Doni Chamorro, una usuaria. "La gente mayor hace aquí su vida, no me explico cómo pueden tener esto así", añade Ángeles Hernández.

Los usuarios han llegado a presentar firmas por registro urgiendo una solución. "En el Ayuntamiento nos dicen que es complicado por problemas con los seguros, pero tienen que poner todos los esfuerzos. Este centro está poco potenciado, debería haber más inversión aquí. Es la única instalación para mayores de todo el centro de Avilés", añade el concejal Agustín Medina.

Su compañera Sara Retuerto añade que Avilés se adhirió recientemente a la Red de Ciudades Amigables con las personas mayores. "Fue a petición nuestra. Esta ciudad es de las más envejecidas, hay que hacer políticas orientadas a atraer población joven pero también tenemos que cuidar a nuestros mayores. La mejor forma es potenciar los centros de mayores, sobre todo este, que aglutina a mucha población. El Ayuntamiento debería fomentarlo, que se hagan más actividades", plantea Retuerto, que pide aprovechar los grupos de trabajo que se están formando por la activación de esta red "para canalizar cómo se va a invertir en todos estos centros, para que la gente mayor pueda realizar aquí cualquier tipo de actividad y disfrutar de su ocio en ellos".