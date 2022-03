Los industriales avilesinos resisten a duras penas "tres crisis en una”: covid, energía y materias primas

Las calculadoras de las pequeñas y medianas industrias avilesinas echan humo estos días y quienes las manejan se desesperan tratando de cuadrar unos números que cada vez tienen más ceros: los de las facturas de energía, suministros y materias primas. Y mientras crecen a un ritmo nunca visto los gastos, se observan para mayor preocupación los primeros síntomas del encogimiento del consumo, pedidos que menguan o que, directamente, se anulan. Así están las cosas en las “plantas nobles” de las pymes, muy especialmente las del sector del metal.

La factura de energía “se ha multiplicado por cuatro” de finales del pasado año 2021 a hoy, manifiesta Alfredo Suárez, el director general de Asturmadi, una firma avilesina dedicada, por un lado, a la construcción de puertas y cierres y, por otro, a la fabricación de perfiles para parques fotovoltaicos.

Hasta por tres calculan sus responsables que se ha multiplicado en comparación con el año pasado el coste del mix energético (gas y electricidad) de Hiasa (Grupo Gonvarri), empresa radicada en Cancienes (Corvera) y dedicada a la transformación de acero, incluido su galvanizado. Un portavoz de la empresa asegura que el impacto no es mayor “gracias a que habíamos cerrado acuerdos de suministro energético a largo plazo”, pero aún así admite que “hay tensiones” con las compañías suministradoras “porque el terremoto que ha provocado la guerra de Ucrania en los precios no estaba en las cuentas de nadie”. Hiasa no ha tomado de momento medidas de ajuste productivo y repercute sus sobrecostes energéticos en los precios de sus productos, “pero solo parcialmente, trasladarlos todos es impensable”.

El dueño de Asturfeito, Belarmino Feito, habla de “tres crisis en una” para explicar lo que está pasando: “Aún no habíamos curado las heridas que nos dejó el covid cuando sobrevino la crisis de las materias primas, y ahora se desata la crisis energética. Todo junto es una tormenta perfecta que amenaza con hundir a las empresas”.

La asesoría energética que aconseja a Asturfeito sobre cuándo y cuánto gas comprar estima que el gasto anual por este concepto pasará de los 250.000 euros de 2021 a 2,4 millones de euros.

Los talleres de Asturfeito consumen electricidad y gas (como combustible de los hornos); si el precio de la primera se le ha incrementado a la empresa un 74 por ciento, según el gerente, “lo del gas es una animalada puesto que el megawatio-hora nos costaba el año pasado a unos 15 euros y hoy (por ayer) se paga a 75 euros”. Y lo peor puede estar por venir: la asesoría energética que aconseja a Asturfeito sobre cuándo y cuánto gas comprar estima que el gasto anual por este concepto pasará de los 250.000 euros de 2021 a 2,4 millones de euros (lo que equivaldría a un encarecimiento del 800%). También el encarecimiento de las materias primas pone las cosas cuesta arriba: “El cinc (metal usado para galvanizar) ha duplicado su precio en poco más de un trimestre y el acero, además de caro, es difícil de conseguir”, reseña el empresario.

El fabricante de vidrio de La Maruca, Saint-Gobain, cifra en un 47% el encarecimiento de la factura energética de su planta de parabrisas, un grave trastorno que trata de minimizar “renegociando condiciones con empresas proveedoras especializadas en la compra de energía”, según un portavoz de la compañía. Respecto a si la planta va a parar o no, es algo que Saint-Gobain no se plantea a día de hoy, “pero la cosa está fea, con unos costes laborales muy elevados, una energía con precios al alza y desorbitados, una inflación que sigue la misma tendencia... Se agradecería un poco de entendimiento y flexibilidad en estos tiempos tan difíciles”.