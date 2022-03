Los trabajadores de Alu Ibérica llegan al final de su lucha por mantener el sector aluminio

La lucha que emprendieron los trabajadores de Alu Ibérica por el mantenimiento del sector aluminero en el Principado llega a su fin después de casi tres años y medio. La plantilla avilesina vota esta tarde (entre las 13.00 y las 19.00 horas) si dice sí al acuerdo de despido propuesto por sus antiguos patrones (la multinacional Alcoa) y los actuales (los despachos de Miguel Gómez Gordillo y GdP Legal), un acuerdo que recoge un despido con una indemnización de 60 días por año trabajado y 10.000 euros lineales para todas las personas incluidas en el expediente de regulación de empleo (ERE) que los administradores concursales anunciaron que iban a presentar a finales del pasado diciembre, quince días después de haber tomado el control de una empresa sin actividad, sin apenas activos para la venta, sin dinero en las cuentas... Por todo ello, ya está en liquidación.

Los trabajadores volvieron ayer a la fábrica de San Balandrán después de meses de ausencia. El comité de empresa les había convocado para explicar el detalle de un acuerdo sellado por la multinacional Alcoa (condenada por la Audiencia Nacional por no haber vendido sus instalaciones, como se había comprometido, a un grupo “serio y solvente”) y los gestores concursales.

Tras la explicación, los trabajadores tomaron la palabra. Finalmente, se acordó colocar una urna. “Todos nosotros somos los que decidimos si damos marcha adelante a este acuerdo”, señaló José Manuel Gómez de la Uz.

La multinacional exige “unanimidad”, es decir, que pagará si todos dicen que sí. Si no hay unanimidad, los trabajadores serán despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de doce mensualidades: lo que dice la ley. Sin embargo, la empresa en liquidación (los concursales) no pueden hacer frente a estas indemnizaciones porque no tiene dinero (esto, la ausencia de capital en la empresa, es lo que está investigando la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón). Así que, los trabajadores tendrían que cobrar del Fondo de Garantía Salarial.

Lo que viene a continuación, es recoger las velas judiciales: cada uno de los trabajadores deberán desistir de sus pleitos individuales, los sindicatos de los colectivos, pero solamente en lo que se refiere a la empresa Alcoa o a su dirección nacional (se está investigando a David Domenech, a Alexandra Camacho y Álvaro Dorado y Christine Keener, mandos de la aluminera).