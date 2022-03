Gabilondo cierra la polémica por la fuente de la plaza de Pedro Menéndez

Ángel Gabilondo da carpetazo a la polémica por el traslado de la fuente de la plaza de Pedro Menéndez. El Defensor del Pueblo, al que había recurrido la plataforma ciudadana que viene reclamando al Ayuntamiento de Avilés mantener el caño en su lugar, concluye que las discrepancias planteadas no son suficientes para mantener las actuaciones abiertas puesto que, además, el modo de proceder municipal “no constituye una actuación irregular en sí misma”. Así las cosas, el Defensor del Pueblo cierra las actuaciones que había abierto a petición del exconcejal Francisco Zarracina, líder de la plataforma “Salvemos la fuente”, y pone el broche a la polémica.

Gabilondo expone en su respuesta toda la tramitación relacionada con el traslado de la fuente desde que Zarracina formuló el pasado 23 de septiembre un escrito de alegaciones al proyecto de reforma de la plaza de Pedro Menéndez. “Lo primero que se ha de indicar es que en ese momento no existía proyecto ejecutivo de la plaza de Pedro Menéndez ni el traslado de la fuente estaba en licitación, sino que los mismos se estaban redactando”, advierte Gabilondo, quien incide en el Ayuntamiento respondió en su momento a las alegaciones presentadas por los defensores de la fuente, desestimándolas.

A la vista del contenido de la información municipal, el Defensor del Pueblo no aprecia irregularidades en la actuación del Ayuntamiento de Avilés. “En la tramitación de los proyectos (la reforma de la plaza y el traslado y recuperación de la fuente) se han observado las previsiones legales existentes y se han respetado los periodos de información pública durante las cuales los afectados han podido presentar alegaciones”, dice.

“La hemos salvado”

Las discrepancias planteadas por Zarracina respecto al criterio técnico empleado y a la opinión municipal, sostiene Gabilondo, no son suficientes para mantener las actuaciones abiertas. El argumento: “Además de que no constituye una actuación irregular, hay que tener en cuenta que no es función del Defensor del Pueblo valorar la mayor o menor idoneidad de una alternativa u otra de la obra pública proyectada y autorizada”. “Los valores históricos que pudiera tener la fuerza quedan garantizados en su nuevo emplazamiento”, la glorieta de las avenidas de Alemania y La Constitución, concluye Ángel Gabilondo.

La resolución ha supuesto un jarro de agua fría para Zarracina y los defensores de la fuente. “Nos reuniremos para ver qué más se puede hacer, pero ya se han quemado muchas naves. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado en todas las iniciativas que hemos ido realizando. Y gracias al pataleo, la fuente se conserva y no acabará en un depósito municipal. La hemos salvado, aunque se la llevan a otro sitio”, concluyó Francisco Zarracina.