El sector fotovoltaico, disparado, teme un frenazo por la incertidumbre de la guerra

El sector de las energías renovables va viento en popa, y la expansión de la tecnología fotovoltaica vive un momento de crecimiento que, de mantenerse, supondría en Asturias un incremento medio de aproximadamente el 30% al cierre de este ejercicio respecto de 2021, según han confirmado empresas del sector asentadas en la comarca avilesina. Pero a corto y medio plazo todo depende de cómo se desarrolle el conflicto bélico desatado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El elevado precio de la energía y de las materias primas puede poner en riesgo proyectos que ya están sobre la mesa y otros que se pueden posponer, e incluso cancelar, hasta que se despejen las incertidumbres. Aun así, las perspectivas a medio y largo plazo se mantienen, al punto de que el sector espera un incremento de precios por la elevada demanda.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030), prevé alcanzar en España en 2030 la instalación de 39 gigavatios (GW) de solar fotovoltaica, con una estimación de 20.000 millones de euros en inversiones y la generación de miles de empleos. En junio de 2021 ya se habían instalado 12,12 GW y la carga de trabajo para incorporar esta energía limpia está al alza.

“Este plan se estaba cumpliendo con relativa comodidad. Pero el 24 de febrero Rusia invade Ucrania y todo salta por los aires”, afirma Javier Fernández Font, director general y propietario de Alusín Solar, y representante de las delegaciones territoriales de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que incluye Asturias.

La cartera de pedidos está en alza para el sector de la fotovoltaica, y la previsión es que vaya a más y se alcance un “boom” con la necesidad del autoabastecimiento energético, y más con el precio que está alcanzando las energías fósiles. “Es de esperar que la guerra de Putin acelere todavía más ese proceso, pero ahora se está en un momento de incertidumbre a medio plazo, porque todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos”, explica Fernández Font.

Los fabricantes están atendiendo ahora pedidos que están contratados desde el año pasado. “Los materiales se compraron al cerrar los contratos, con lo que todavía estamos trabajando con el aluminio y el acero adquiridos en 2021 a precios todavía dentro del mercado”, relata. El problema ahora surge con el encarecimiento desbocado de esas materias primas básicas, además del gas y la electricidad. “Desde principios de año, el precio del aluminio se ha encarecido un 35 por ciento. Al incremento de su cotización en la bolsa de metales londinense, se suma el precio del gas y de la electricidad necesarios para su transformación. Es una locura. Las empresas no pueden regular los precios porque no hay control, y lo que no esté en los almacenes dispara los costes”, añade el representante de UNEF. Y es precisamente esta situación lo que genera incertidumbre de cara al futuro más próximo. “La inversión para ejecutar un proyecto se dispara y es posible que muchos se paralicen porque resulte inasumible afrontar el coste”, advierte.

El sector fotovoltaico confía en que los fondos europeos destinados a la transformación energética no sufran un recorte para afrontar otras necesidades más inmediatas provocadas por la guerra de Putin. “Lo que está ocurriendo impacta directamente en la industria, pero lo preocupante es que eso se traslada al resto de sectores económicos. Estaba previsto que las energías renovables se conviertan en un sector de referencia que generara miles de empleos. Ahora todo está en el aire, a la espera de cómo se desarrolle la guerra y de sus consecuencias”, añadió Fernández Font.

El sector también ha trasladado al Gobierno sus reivindicaciones, que pasan fundamentalmente por reducir la burocracia. “Los permisos desde que se solicitan hasta que se puede poner en marcha un proyecto puede oscilar entre los 18 y los 24 meses. Hay que buscar fórmulas para reducir esos plazos”. Lo ideal sería que se tardara entre cuatro y seis meses, afirma el representante de UNEF. Eso sí, la asociación también ha mostrado su disposición a adquirir compromisos, como por ejemplo el de no aceptar proyectos en espacios que pudieran considerarse protegidos o restringidos por distintos motivos. “Hay que evitar la picaresca”, asegura Fernández Font.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, presentó ayer la convocatoria de 600 millones de euros en ayudas a entidades locales para la rehabilitación de edificios públicos. Uno de sus objetivos es reducir en más de un 30 por ciento el consumo de energía en edificios de titularidad pública.

José Manuel Cabielles, presidente de la asociación empresarial de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones de Asturias, Ineltas, asegura que “sin duda, la transformación en edificios públicos es un nicho de mercado importante”, pero una vez más “está la burocracia. Cuando todo eso se ponga en marcha ya pasó el verano. Mientras tanto, ya empiezan a faltar materiales, los precios están disparados, y la inflación lleva camino de descontrolarse”, asegura.

Es precisamente el problema del coste lo que más preocupa al sector. “El futuro está claramente en las renovables y la fotovoltaica crecerá muchísimo. Pero la inversión es elevada y si no hay ayudas potentes, ¿quién tendrá dinero para destinarlo a eso?”, plantea Cabielles.

Rubén Fernández, de Runitek Ingenieros, empresa asentada en Corvera y especializada en auditorías energéticas asegura que la inversión en fotovoltaica se puede recuperar en una media de cinco años. “El autoabastecimiento es el futuro”, asegura, pero también alerta de que “ahora los precios de los materiales están disparados. En el futuro serán los de las propias instalaciones porque la demanda será superior a la oferta”. Es la visión positiva a largo plazo.