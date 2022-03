Alta potencia para ganar el futuro

“Asturias tiene una cantera fantástica de ingenieros, y nos estamos yendo. El ‘hub’ del hidrógeno tiene que ser una oportunidad fantástica para que quienes se quieran quedar puedan hacerlo, pero también para atraer talento y fijarlo”. Quien realiza estas rotundas afirmaciones es Miguel De la Madrid y De Vega, ingeniero avilesino residente en Bilbao, donde trabaja para la empresa Ingeteam, un grupo internacional especializado en ingeniería eléctrica y el desarrollo de equipos de electrónica de potencia, electrónica de control, motores, generadores eléctricos, bombas y motores sumergidos.

Nacido en Avilés en 1996, estudió en el colegio San Fernando “toda la vida”, hasta que tras acabar el Bachiller ingresó en la Universidad de Oviedo para graduarse en Ingeniería Eléctrica. Durante los estudios universitarios hizo un año de Erasmus en Bolonia (Italia), y también un máster universitario en conversión de energía eléctrica y sistemas de potencia en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón durante el que colaboró con un grupo de I+D+i de la Universidad de Oviedo en el diseño y simulación de un convertidor de catenaria para aplicaciones ferroviarias en colaboración con Ingeteam Power Technology.

“Desde muy pequeño me llamó la atención todo lo relacionado con la energía eléctrica y siempre quise dedicarme a las energías renovables, la electrónica de potencia, o el transporte eléctrico”. Apostó por la especialidad de electrónica de potencia, “y ahora, haciendo balance, creo que acerté”, asegura poco después de finalizar una “interesante” jornada laboral en Bilbao. “No quería hacer algo monótono, sino tener retos en los que pudiera aplicar lo que había aprendido para desarrollar proyectos reales que tengan su traslación a la sociedad”.

Miguel De la Madrid siempre tuvo en mente la idea de salir de Asturias, porque “es positivo para adquirir otras experiencias, para aprender y adquirir bagaje”, y la oportunidad de realizar el Erasmus en Italia significó la puesta de largo de ese convencimiento.

Una vez finalizado el máster, este joven ingeniero se planteó salir de Asturias “sin ponerme límites. En realidad, no tenía nada planeado y estaba abierto a las oportunidades que pudieran surgir”. Y llegó enseguida, precisamente con la misma empresa con la que ya había colaborado y para trasladarse a Bilbao. “Tiene más de 4.000 empleos en más de 24 países, aunque la oportunidad surgió para la división de ingeniería focalizada entre el País Vasco y Navarra. Me pareció una oportunidad muy atractiva y quise aprovecharla. Me considero un privilegiado, porque también tuve oportunidades para quedarme en Asturias, cuando otras muchas personas no tienen la posibilidad de elegir y se van para poder trabajar”, asegura.

De la Madrid y De la Vega incide en que “salir de Asturias es muy bueno, porque creo que es una experiencia muy valiosa; te hace crecer mucho como persona, porque conoces otras costumbres, otras culturas y eso te da distintos enfoques”. Pero dicho esto, también lamenta que “lo triste es que el joven que quiera quedarse en su tierra o volver a ella no tenga oportunidad de hacerlo. La mayoría de mis compañeros han encontrado trabajo fuera, y muchos quieren volver a Asturias y no pueden”.

La apuesta de la industria asturiana y del Gobierno regional por las energías renovables, y más en concreto por el desarrollo del hidrógeno verde “es una enorme oportunidad”, asegura el ingeniero avilesino. “Es un sector que hay que fomentar y promocionar, no solo por el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, sino desde el punto de vista estratégico, porque somos totalmente dependientes desde el punto de vista energético y se pueden hacer cosas muy importantes”, afirma.

Pero Miguel De la Madrid va un paso más allá, y añade que “además, puede ser una forma de retener talento, atraerlo y fijarlo. Asturias tiene una magnífica cantera de ingenieros que se debe aprovechar”.

La región en general y Avilés en particular puede aportar, sumado a todo lo anterior, un valor añadido que “hay que explotar”, y es su calidad de vida. “Tenemos mucho que ofrecer, y sería muy interesante también establecer un plan de atracción para que los “freeland”, que hay muchos, se asienten en la región y puedan trabajar en remoto. Es un atractivo extra que también aportaría talento y mucho valor añadido”. Él de momento, ya piensa en la Comida en la calle. “Los que estamos fuera, no la perdonamos”.

