Aluvión solidario en Avilés: desde donaciones a un festival musical

Si por algo se ha caracterizado la sociedad española –y la asturiana en concreto– en las últimas semanas es por sacar su faceta más humanitaria. En Avilés se están llevando a cabo numerosas iniciativas por parte de vecinos, movimientos asociativos, colegios o negocios, entre otros colectivos, para ofrecer toda la ayuda que sea posible a los damnificados por la guerra de Ucrania. “Mientras todo dure seguiremos ayudando; mañana puede pasarnos lo mismo a nosotros”, asegura Carmen Arias, una de las voluntarias que colabora de forma desinteresada en la recogida de enseres en uno de los bajos comerciales situados en la calle de La Muralla, frente al parque del Muelle.

El aluvión de donaciones de todo tipo ha derivado en que la plantilla de diez voluntarios que van rotando para organizar el material entregado en el local ya esté lista para cargar el tercer camión de ayuda. “Llevaremos más de 300 cajas”, celebra Arias, lo que se traduce en miles de enseres: desde ropa, mantas o alimentos no perecederos hasta productos para bebés, de higiene personal, medicamentos o comida para animales. Los voluntarios empezaron a recibir las primeras donaciones el pasado viernes y desde entonces la ayuda no ha cesado. El local está abierto al público para cualquier recogida en horario de 10.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes. “Ya no podemos recoger más ropa, lo que más necesitamos son medicamentos y productos de higiene”, advierte Carmen Arias.

Entre el elenco de voluntarios se encuentra la ucraniana Elena Domina, que trabaja sin freno a pesar de que se tenga que comunicar con el resto de sus compañeros a través del traductor del teléfono móvil, ya que llegó a la villa hace apenas diez días desde la localidad ucraniana de Kamenets-Podolsky junto a su hija adolescente.

Concierto contra la guerra

Por su parte, la Sala Cuatro de Avilés organizó ayer un festival de música benéfico, al que acudieron cientos de personas. Todo lo recaudado a través del coste de la entrada –cinco euros– será donado de manera íntegra a Cruz Roja por parte de los propietarios. “No veíamos otra forma de aportar nuestro granito de arena”, reconoce Alejandro Dos Santo, gerente de la sala, quien admite que “tuvimos que organizarlo todo a la mayor brevedad posible; nos dieron luz verde el martes y la respuesta de todos los artistas fue inmediata”.

El festival comenzó a las 19.45 horas con el primer concierto y se prolongó hasta las seis de la madrugada de este domingo. Presentado por Arantxa Nieto, la cabeza de cartel fue para el freestyler asturiano Gazir. Al rapero se sumaron otros artistas talentos como Noan, LYD, Corrientes, Mardom, Ger Gilzanz, Zeta 41, Adson Rod, Apez, Basi, Beren, Chanin, Deep Dealers, Flashtrack, Fombella, H.Amigo, Justiz, Ke Kinn, Killiam, Lee Nosh, Lluis Rodríguez, Paul EF, Pop Shove it, Tasque y The Otter Gang. “Da gusto ver la acogida tan buena de todo el mundo”, celebra Dos Santos.