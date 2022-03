Enrique González, Médico y autor de “La quiebra del sistema nacional de salud”: “Tenemos que convertir los hospitales en empresas públicas”

Enrique González Fernández (Avilés, 1957) es médico. Acaba de presentar, en el Club de LA NUEVA ESPAÑA, el ensayo “La quiebra del sistema nacional de salud” (Orpheus Ediciones Clandestinas, 2022). El médico, exviceconsejero en la Junta de Andalucía, exjefe del Área Sanitaria III de Avilés, conversa largo y tendido en la redacción avilesina de este periódico.

–La quiebra del sistema nacional de salud no estalla en 2020.

–Quiebra, en el sentido estricto del término, no es una catástrofe como la Lehman Brothers. La Real Academia dice que quiebra es la aparición de grietas, la pérdida de sustancia de una pared rígida... ese tipo de cosas. Por tanto, desde esa óptica, el sistema ya venía padeciendo una quiebra desde antes del el año de la pandemia. Sin duda. Había una demanda creciente vinculada a la cronicidad, los costes siempre van por encima de los ritmos de crecimiento de los países. Y luego está la mala planificación de la formación de especialistas en las dos décadas anteriores ha hecho que se hayan generado problemas desde hace cinco años. Esto ya se sabía. Lo que hace la pandemia es agudizar todo esto. Y se agudiza más todavía porque aparecen problemas de gobernanza del sistema: no se sabe bien quién decide qué porque el consejo interterritorial decide unas cosas y luego salen diecisiete consejeros haciendo cada uno una interpretación parecida, pero diferente, de lo acordado en el consejo. Y, en paralelo, se agrava la pérdida de profesionales y empiezan a aparecer problemas, sobre todo, en la segunda mitad de la pandemia, de falta de atención: quedan muchas cosas que atender y los centros de salud no llegan.

–¿Qué se rompió primero?

–Probablemente dos cosas. Una: la mala planificación del relevo de profesionales que, como le dije, viene ya de quince años atrás. Y luego, probablemente, los edificios por muy sólidos que sean, con el paso del tiempo, tienen que adaptarse. Las necesidades de la sociedad de hoy son muy diferentes a las de hace cuarenta años. La reforma de la atención primaria, el primer paso para levantar el sistema nacional de salud, es de 1984. Todo esto es el caldo de cultivo de una situación que se convierte en complicada. La crisis del coronavirus lo que hace es llevarse todo por delante. La crisis de Lehman Brothers se resolvió ajustando el gasto público y a una reducción, todavía mayor, del rejuvenecimiento de las plantillas. Todo esto, al final, pesa.

–¿Nos engañaron cuando decían que teníamos el mejor sistema de salud de Occidente?

–Teníamos un magnífico sistema y seguimos teniéndolo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema hace que ninguna persona de este país deba tener, como hace sesenta o setenta años, un colchón lleno de dinero en su casa para eventualidades. Nuestros abuelos juntaban dinero para lo que pudiera pasar que, generalmente, eran temas de salud. Esto, en este país, no sucede. Habrá más o menos espera, pero cualquier persona con un problema de salud grave va a ser atendido. Además, no hay ningún límite a las cuestiones de alta gravedad. Puede haber dificultades con medicamentos porque tenga un coste excesivo. Pero, desde luego, cualquier tecnología, cualquier terapia, está al alcance de cualquier ciudadano de este país. Así que, desde esa óptica, seguimos teniendo un magnífico sistema porque, además, aparte de garantizar la cobertura universal tiene un aseguramiento público. ¿Qué sucede? Que, como en todo, hay que restañar las grietas y hacer unas cuantas cosas más.

–¿El covid, entonces, hizo emerger lo que estaba escondido?

–El covid planteó cosas que no se habían planteado antes. El problema de la falta de relevo profesional ya se conocía. Lo que hace el covid es agudizar el problema todavía más: hacen falta más profesionales, determinado perfiles. Y eso, al final, se nota. ¿Qué ha aparecido como nuevo? Hemos notado que el traslado de pacientes entre comunidades autónomas a veces es complicado. No por parte de Asturias, que tiene siempre una posición generosa. Asturias resuelve el problema y si luego hay que resolver el papel, se resuelve el papel. Pero esto no pasa igual siempre: otras comunidades van primero con el papel. Y esto se nota en algunos traslados, en derivaciones a centros de referencia. Esto, que era el máximo problema de coordinación, cuando llega la pandemia se convierte en un lío porque, como todo el mundo lo ha visto, sale el consejo interterritorial, el portavoz dice lo que tiene que decir y tres o cuatro comunidades salían con otra idea. Y así se produce un desconcierto tremendo.

–Daba la sensación de que había diecisiete normas distintas.

–Tengo un buen amigo que vive en Mojácar y que ahora trabaja en Madrid. Estaba desesperado porque tenía que conocerse la norma de cuatro comunidades autónomas. Porque atravesaba cuatro comunidades autónomas. Esto ha generado mucha desorden y confusión entre la ciudadanía. Y no debería haber sucedido. Esta es una de las principales alertas que aparecen con el coronavirus.

–¿Diecisiete sistemas sanitarios son muchos?

–Lo que hace falta es equilibrio. Los hospitales se gestionan mucho mejor cuando más cerca tengan la dirección y, por tanto, la existencia de sistemas de salud regionales es una buena propuesta. ¿Qué ocurre? Que hay determinadas cuestiones transversales que tienen que gestionarse de otra manera.

–¿Quién tiene que hacerlo? Quiero decir, ¿es partidario de un único gran sistema?

–Que este país tenga diecisiete sistemas de salud es una buena estrategia por esto que le vengo diciendo. Lo que tiene que haber es una coordinación general y más lealtad de la que hay para que los asuntos transversales se apliquen de la misma manera en todos los sitios. Esto es lo que falta.

–Y eso quién lo coordina. ¿Un ministro?

–Eso se tiene que decidir en el consejo interterritorial o en el Gobierno de la nación. La pandemia ha enseñado que hay decisiones de gestión de crisis que tienen que ser únicas para todo el país, pero no quiere decir que haya que centralizar los sistemas. No es razonable que de una provincia a otra, cambie la norma. Esto genera sensación de inseguridad y de desconfianza. Creo que esto hay que evitarlo.

–Todo esto, ¿tiene solución?

–Lo que debería ocurrir es que los centros volviesen a la situación de 2019, previa a la pandemia. A partir de ahí hay qué pensar en qué vamos a hacer. El sistema sanitario, que tiene sus propias grietas, se está metiendo en un mar muy peligroso, el mar en que vivimos. Tiene por delante un entorno que es el más diabólico que ha tenido nunca porque encuentras los profesionales limitados, no tienes a todos los que te gustaría tener, pero, además, ya la gente está muy cansada porque el coronavirus ha hecho mucho daño en el ánimo de los profesionales. Tienes, además, un volumen de casos no atendidos porque ha habido meses en que, durante la pandemia, no se ha hecho nada programado. Hay muchas cosas pendientes de resolver en consultas de hospitales, en servicios diagnósticos, en seguimiento de crónicos de atención primaria… Esto genera insatisfacción. Las personas que pueden se están empezando a hacer seguros privados. Un seguro privado no cuesta demasiado dinero para las cuestiones básicas. Entramos en una fase en que la deuda pública que hay que pagar y que se van a agudizar con la invasión de Ucrania.

–De eso quería hablar ahora.

–Esto, además, es otro agente que viene presionando sobre un sistema que ya viene con fisuras. Y es que, además, llegan nuevos medicamentos, llega la medicina personalizada. Llegan cosas que cuestan dinero y todo esto sigue empujando el gasto… es urgente tomar decisiones. Tenemos muchos problemas encima y vamos a tener más. Las mejores organizaciones lo son porque son capaces de identificar las oportunidades en una situación de crisis. Hay que cambiar el marco normativo y el modelo de financiación de los centros. Tenemos que convertir los hospitales en empresas públicas, impulsar la atención primaria y trasladar la necesidad de la eficiencia no sólo al profesional, también al ciudadano.