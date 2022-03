Una fecha de duelo para el fútbol

El fútbol asturiano, en todas sus categorías, guardó luto hace seis años por Hugo Suárez Martínez, el joven de 28 años que falleció mientras jugaba con su equipo, el Llaranes C. F., un partido en el campo municipal del Miranda. Estaba bien, rápido, ágil, desbordando, como jugaba él. En un momento dado se acercó a la banda y dijo “me duele el pecho”, llevándose la mano a él. Y se desplomó. Nada se pudo hacer.

La falta de Hugo ha dejado un vacío enorme en su familia. Su madre, Cristina Martínez, sigue peleando para exigir justicia y que nada igual vuelva a suceder. Por eso, una vez superada la pandemia por el covid-19, ha decidido retomar su cruzada para aclarar qué ocurrió aquel día en el campo del Miranda y que quienes “fueron irresponsables y no actuaron como debieron hacerlo”, paguen por ello.

“Después del fallecimiento de Hugo supimos que en el campo había un desfibrilador que no estaba ni en el sitio adecuado y que ni siquiera se llegó a ofrecer. Nunca sabremos si se le podría haber salvado la vida o no, pero lo que sí sabemos es que no se le dio siquiera esa oportunidad porque nadie lo puso a disposición. Incluso se llegó a negar que lo hubiera”, afirma la madre del futbolista, aún desconsolada.

La familia del joven futbolista presentó una denuncia, que fue sobreseída provisionalmente por la vía penal, con la opción de acudir a la vía civil para recibir una indemnización. “No se trata de eso, ése no es el fin. Todos los reconocimientos médicos que se le hicieron indicaban que mi hijo estaba bien, sano, y tampoco se le encontró nada al hacerle la autopsia. El desfibrilador no estaba donde debía, y el responsable ni siquiera lo ofreció. A mi hijo se le negó una posibilidad de salvarse, por pequeñísima que fuera”, se lamenta Cristina Martínez.

La madre del joven Hugo pide auxilio “para que nos ayuden, que nos digan qué más se necesita, qué podemos hacer para que se levante el sobreseimiento y que lo que pasó aquel día no quede en el olvido. Lo que le pasó a mi hijo no le tiene que pasar a nadie más, y aún hoy pasa. Nadie se puede imaginar, si no ha pasado por ello, lo que es tener en mente todos los días qué hubiera pasado si se hubieran hecho las cosas bien, de otra manera”, insiste.

Hugo Suárez lucía el 7 en su camiseta, y como ocurre cuando los más grandes se retiran, el Llaranes C. F. decidió hace seis años que ningún otro jugador del primer equipo lo volvería a lucir. El joven, que trabajaba en Fertiberia, era muy querido, era “el alma” del vestuario, aseguran todavía hoy los que eran sus compañeros. Siempre de broma y de buen humor, nada hacía presagiar que aquella segunda parte de un partido que su equipo iba ganando, iba a finalizar de manera tan triste.

Cientos de personas le despidieron entre aplausos a lo largo del paseíllo reservado a los campeones. Hoy, seis años después, su madre asegura que sobre sus hombros pesa la impotencia que siente al pensar “que en lo mejor de la vida se fue”, que “quizás no tenía que haber sido, pero nunca lo podremos saber”, y que “seguiré peleando para que los responsables paguen por ello”. Hoy es un día especial de recuerdo para el eterno “7” del Llaranes.