El Palacio Valdés prepara otro estreno nacional: “Decadencia”

“Decadencia”, de Steven Berkoff, adaptada por el poeta Benjamín Prado, dirigida por Mario Gas y protagonizada por dos grandes de la escena, Maru Valdivieso y Pedro Casablanc, se presenta como estreno absoluto nacional el próximo viernes, día 24, en el Teatro Palacio Valdés a las 20.15 horas.

Pedro Casablanc, que asume la dirección de esta producción, da vida junto a Maru Valdivieso a cinco personajes, dos parejas de la aristocracia y un vividor. Adaptada por el poeta Benjamín Prado, él mismo la define como una crítica feroz, “una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar”. Y no conforme, añade que los protagonistas “son clasistas y racistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, banales y egoístas; actúan como depredadores; no tienen principios ni límites”.

“Decadencia” es uno de los siete estrenos absolutos de los 15 espectáculos que figuran en la programación conjunta de la concejalía de Cultura y del Centro Niemeyer para el primer trimestre de escenAvilés.