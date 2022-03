Teresa Alarcos, presidenta de W Startup Community: “Ser directiva con hijos es una tarea complicada; hay que elegir”

Teresa Alarcos es la fundadora y presidenta de W Startup Community, cuya misión es activar el ecosistema emprendedor de las mujeres, inspirando a las siguientes generaciones. Cuenta con amplia experiencia ejecutiva, con dos décadas en empresas multinacionales y más de un lustro como consejera y asesora en temas de buen gobierno corporativo.

–¿Es un buen momento para emprender teniendo en cuenta el contexto social actual?

–A lo largo de la historia las grandes innovaciones se han dado en periodos de crisis. Cuando ser humano lidia con la presión de resolver los problemas que tiene alrededor colabora y busca las mejores soluciones. Tenemos el ejemplo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se intentaron avances desde los ultrasonidos hasta la medicina, para hacer una sociedad mejor. Con la pandemia se ha acelerado la transformación digital en la sociedad y eso ya es un avance.

–¿Qué papel juegan las mujeres en ese avance digital?

–Se trata de talento, que lo hay tanto en hombres como en mujeres. Hay como un 15 por ciento de iniciativas de mujeres en emprendimientos digitales, pero cofundadas con hombres. El cinco por ciento serían de solo mujeres. Ya hemos demostrado que cuando hay problemas tan complejos como los que estamos viviendo ahora, juntando talentos diferentes emergen conversaciones más creativas y diferentes que si se sigue solo un patrón de talento. Por eso es tan importante la presencia de mujeres

–¿Las mujeres encuentran más barreras al emprender en el sector digital que en otros nichos del mercado?

–Desde W Startup Community hicimos el año pasado un estudio en el que contestaron más de 200 startups y nos encontramos con que una de las barreras más importantes es la financiera. No solo existen en Europa de cara a los proyectos de mujeres, también fuera. Una de las causas es la forma que tenemos de comunicar en el lenguaje financiero. El 95 por ciento de los “business angels” –las personas que financian– son hombres. La buena noticia es que cada vez hay más mujeres que invierten en proyectos emergentes también de mujeres.

–¿Ese 95 por ciento de inversores masculinos es una barrera para las mujeres emprendedoras?

–No. Se trata de un tema de lenguaje y pedagogía . Es lo que se llama sesgo inconsciente. Esto quiere decir que cuando ves algo que es familiar a ti lo das por bueno. Esto ocurrió en la Filarmónica de Boston, donde empezaron a hacer audiciones a ciegas porque nunca contrataban a mujeres. Elegían a los hombres, no porque pensaran que las mujeres lo hacía peor, sino porque parte de nuestro cerebro funciona así.

–¿Las audiciones a ciegas serían la solución en el mundo empresarial?

–En muchas empresas ya se mandan los currículos a ciegas, sin saber si es hombre o mujer. Se miran las habilidades, lo que está genial. Debemos ser cuidadosos en la sociedad, por eso las mujeres tienen que participar desde el principio, desde la definición de las plataformas digitales. Han de ser fundadoras, por eso es tan relevante.

–¿Faltan mujeres emprendedoras o están tapadas en la sociedad?

–Hay pocas, pioneras y las que hay están poco visibilizadas. En mi libro “Emprendedoras, las líderes que cambian el mundo la era digital” se refleja un poco el talento escondido que existe, como en la película “Figuras ocultas”, referida a mujeres que trabajan en la NASA para hacer los cálculos del alunizaje. Son mujeres que estaban escondidas y emergieron. Las mujeres socialmente tenemos muchas funciones asignadas tradicionalmente a parte de emprender.

–La película “Figuras ocultas” muestra a tres matemáticas relegadas que terminan aportando las soluciones más válidas. ¿Esto también ocurre en la sociedad actual?

–Lo mejor es trabajar hombres y mujeres juntos. Cuando tienes algo monolítico no crea valor. No es solo por ser mujer, sino que las conversaciones que surgen son diferentes. El talento está escondido y muy dispersado. Por eso creamos hace siete años una comunidad de mujeres emprendedoras con lazos en 22 países, para ponerlas en contacto y que compartieran sus problemas.

–Dada su amplia experiencia como ejecutiva, ¿desde dentro ha notado la dificultad de progresar profesionalmente por el hecho de ser una mujer?

–En mi caso he tenido la suerte de que he progresado y llegado a puestos directivos. En empresas que no tienen procesos de captación de talento como parte de su cultura y de su ADN sí puede ocurrir. Lo que pasa que en el momento que tuve a mis dos hijos ya fue más complejo. Ser directiva con hijos y tener un marido que también tiene ese puesto es complicado. Tienes que elegir, porque no pueden ir los dos al doscientos por cien. Al final el trabajo es una parte de tu vida, pero hay que buscar ese equilibrio que te haga feliz.

–¿Es más complicado ser ejecutiva que ejecutivo, teniendo hijos?

–Tradicionalmente el peso de las tareas domésticas las lleva la mujer. Sí es cierto que están cambiando las cosas, pero aun así aunque se ayude el peso es de las mujeres. Siempre han recaído en nosotras estas tareas, en un porcentaje elevadísimo.