Enrique de Balbín, urbanista: “Recuperar la muralla está chupao”

La mesa redonda en torno a la muralla de Avilés organizada por la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez se convirtió en un foro de reflexión sobre los errores del pasado y lo que toca aprender de cara al desarrollo urbanístico futuro de Avilés. “Recuperar la muralla está chupao”, aseveró el arquitecto urbanista Enrique de Balbín, que peleó en los últimos años por cambios en el Plan del casco histórico de Avilés que finalmente se tuvieron en cuenta en el documento definitivo, años mediante. “La primera propuesta del plan era terriblemente mala y lo de ahora es razonable, creo que va a quedar bien (...) El Ayuntamiento lo ha encauzado, aunque con paso lento”, señaló.

Su hijo Marcos de Balbín aplaudió que al fin “todo está encarrilado para que el lienzo de la muralla se vaya a recuperar”. “El error original fue no haber identificado bien los objetivos del Plan del casco histórico”, dijo. Y hay que aprender de los errores. “A futuro tenemos el desarrollo del parque del Muelle, de la ría, de la Isla de la Innovación. No se puede cometer el error de no identificar bien cuáles son las potencialidades y objetivos de la ciudad”, añadió.

Padre e hijo incidieron en la importancia que tiene el parque del Muelle, donde antaño atracaban los barcos de ultramar, y su entorno en ese desarrollo. Marcos de Balbín considera que a la actuación que se está acometiendo en el parque del Muelle y su entorno “le falta planificación urbana”: “Es una especie de explanada alrededor del parque. A futuro esa zona va ser un centro de gravedad de la ciudad, un espacio que se va a asomar a la ría si hace bien, al lado del Niemeyer, junto a la ciudad decimonónica, la medieval y el barrio de pescadores. Y detrás, el Niemeyer y la Isla de la Innovación. Puede ser el gran recibidor de la ciudad si se plantea bien, es un espacio de especial valor”.

Enrique de Balbín aprovechó para reiterar su rechazo al trazado que se definirá para los nuevos accesos al Puerto de Avilés, la ronda norte, y para pedir acción a las administraciones: “Plantear soterrar las vías por delante del parque fue una idea inteligente pero hay que aprovechar para meter también por ahí el tráfico de la arteria del Puerto. La ronda norte es absurda. Y hay más cosas tremendas. La Isla de la Innovación se planteó hace casi veinte años y está ahí durmiendo. La de Baterías es la mayor extensión de terreno industrial urbanizable en Avilés. La Administración tiene que funcionar como un motor y la política se pierde en la burocracia. El Centro Niemeyer salió adelante en tres o cuatro años”.

El economista Fernando Rubiera ahondó en “el impacto positivo que tendrá sobre toda la ciudad” la recuperación de tramos de la muralla de Avilés, “tanto desde el punto de vista económico (por su efecto sobre el turismo, el sector hostelero y hotelero) como sobre la identidad de Avilés”. “La gente tiene que darse cuenta del valor que tiene esto y presionar al Principado y al Ayuntamiento para su desarrollo. Aquí se han hecho cosas más caras”, dijo poniendo como ejemplo, sin dar cifras, “el coste-beneficio del Centro Niemeyer”.

El arqueólogo Alejandro García Álvarez-Busto desgranó en su exposición los hallazgos de su equipo en las catas y estudios realizados para el plan de La Muralla-Las Alas, un ámbito en el que cree que se mantiene en pie una octava parte del recinto amurallado avilesino. “Hay muchos interrogantes que resolver aún sobre la muralla”, expuso el profesor de Arqueología de la Universidad de Oviedo, que valoró que el Ayuntamiento pretenda impulsar un parque arqueológico urbano en la trasera del edificio administrativo del Principado. “Se podrá ver el interior de la muralla y también zona de muralla excavada, lo que permitirá explicar el avance de la historia de la ciudad”, concluyó.

La primera pregunta del turno del debate fue para Enrique de Balbín y su postura sobre la retirada de la fuente de la plaza de Pedro Menéndez: “Esa fuente está bien ahí. No hay ninguna razón objetiva para cambiarla de sitio. Lo importante ahí es la manzana del mercado, una joya arquitectónica. Y la fuente no estorba en absoluto”.