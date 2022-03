Los médicos de las obras de arte

Cinco alumnos de tercero y cuarto de Restauración de la Escuela de Arte del Principado (Esapa) han explicado cómo se rehabilita un Cristo, las influencias de los “influencers” del arte o cómo se perdieron y, a un tiempo, se protegieron las piezas artísticas asturianas durante la Guerra Civil y las Revolución. Y lo han hecho con el objetivo de reivindicar la profesión en la que se están formando al otro lado de la ría. Todo esto fue durante la primera sesión de las décimo cuartas Jornadas de Conservación y Restauración, un encuentro telemático organizado en memoria de Luis Suárez Saro, antiguo profesor del centro, uno de los restauradores principales de Asturias.

Ana Medina tituló “Restauración y redes sociales: entre Hashtag Urbex y ASMR”. La reivindicación es por la profesión que estudia. “Parece que las restauraciones sólo son noticia si se hacen mal”, señaló la alumna tras desarrollar su ponencia. “Que los restauradores estén en las redes tiene ventajas y desventajas”, declaró. Pero Medina se centró, principalmente, en las primeras.

Y mencionó, por ejemplo, al “youtuber” norteamericano Julian Baumgartner. “Tiene casi dos millones de seguidores en su canal”, destacó Medina. “La ventaja de su trabajo es esa visibilidad que tiene, que es muy grande. Y eso también va en su particular defensa de la profesión: busca que la pieza que restaura vuelva a quedar como nueva, como salida del taller”, señaló. Y eso no es el camino por el que Medina se ha internado (devolver vida a la pieza, pero que siga manteniendo la historia que trae como mochila). “Si una ‘influencer’ se fotografía delante de una pieza artística, esa pieza cobra protagonismo. Pero el acercamiento a ella tiene que ser de manera adecuada”. O sea, que divulgación sí, pero no manazas.

Rocío Muñiz, Jimena Gutiérrez de la Concha y Belén Arreche fueron las encargadas de hablar de la restauración del Cristo de Fuentes Cabadas, una aldea de una decena larga de habitantes en el concejo de Boal. “Estamos trabajando en la restauración de la escultura, un Cristo crucificado, desde hace tres cursos”, dijeron las tres futuras rehabilitadoras. Tres cursos consecutivos, pero sólo tres meses seguidos trabajando sobre la imagen. “Creemos que es del siglo XIX, pero no existe documentación que lo atestigüe”, dijeron las responsables de la segunda de las ponencias del día, una charla por videoconferencia. “Hemos trabajado sobre este Cristo un montón de personas. Este año la devolveremos al pueblo para que los vecinos vean cómo está su Cristo. Y lo vamos a hacer porque el próximo curso no hay alumnos de Escultura”, explicaron.

Las tres ponentes presentaron un trabajo en el que partieron del estado en que encontraron la figura. “Tras ello analizamos cómo enfrentarnos a su conversación y decidimos qué elementos microórganicos debíamos atacar”, señalaron las tres estudiantes.

“Lo mejor del trabajo de restauración de este Cristo”, continuaron, “fue descubrir que la escultura era de una calidad superior a lo que habíamos imaginado”, concluyeron las tres alumnas de la Escuela de Arte.

La ponencia última fue la que dictó Álvaro Otonín. Su trabajo sirvió para hilar su profesión desde el pasado al presente. Analizó los movimientos de salvación de arte durante los períodos bélicos de los años treinta en Asturias, es decir, la Guerra Civil y la Revolución. “Me he centrado en las iglesias de Oviedo”, explicó. “Lo que cuento es lo que escondieron, lo que recuperaron y lo que finalmente se perdió para siempre”, añadió Otonín.

Estos ejemplos los asoció al momento presente, a la Guerra de Ucrania. “Estamos viendo cómo están escondiendo las piezas de los museos de Kiev. Algo parecido sucedió con el Museo del Prado, en Madrid, o algunos episodios de la II Guerra Mundial. El arte es lo que al final permanece, aunque parezca un episodio secundario en pleno conflicto”, señaló el ponente.

Las jornadas de Restauración de la Escuela de Arte continúan esta mañana con dos ponencias. La primera corre de la cuenta de Rocío Cachero Crespo, de la ingeniería Dogram, y de la restauradora Cristina Hidalgo. Las dos van a hablar de la restauración del retablo de San Pedro de la Catedral de Oviedo. Tras ellas, vendrá Natalia Díaz-Ordóñez, que se encargará de explicar que llevó a cabo en otro retablo del mismo templo ovetense: el de San Pablo. Las actividades concluirán el viernes por la mañana.