Saint-Gobain propone una regulación para salvar la crisis de materias primas

La multinacional Saint-Gobain Cristalería tiene “intención” de iniciar un “procedimiento de regulación temporal de empleo por causas objetivas que afectará potencialmente a la totalidad de los trabajadores de la división de Sekurit del centro de trabajo de Avilés”. Esto es, al menos, lo que se puede leer en la comunicación que remitió ayer la empresa al comité de empresa de la planta de La Maruca. En la misma comunicación se exhorta a los sindicatos a nombrar a sus interlocutores en la negociación de esta nueva regulación temporal.

La razón de esta regulación es una suma de factores que están cocinando una tormenta perfecta: la crisis de los semiconductores (la falta de chips ha ralentizado la producción de vehículos en Europa), es la causa de los paros parciales o definitivos en muchas plantas y, desde esta semana, además, la huelga de transporte y el recrudecimiento de la guerra en Ucrania engrandecen la crisis de materias primas. Es decir, la empresa multinacional considera que no puede seguir fabricando parabrisas si los que salen de Avilés no terminan en los turismos para los que han sido diseñados o, lo que es lo mismo, no quieren fabricar sólo para llenar almacenes. Pese a todo esto, según señalan desde la compañía, la propuesta del ERTE presentada ayer es preventiva (entre la comunicación de la propuesta y la puesta en marcha de la negociación indefectiblemente van siete días y lo que la empresa ha hecho ahora es ganar este tiempo al posible recrudecimiento de la situación en el sector). Los próximos días son los que determinarán si es precisa una nueva regulación o si finalmente se aparca.

Según fuentes sindicales, la compañía había anunciado “a finales del año pasado que sólo podía garantizar el calendario hasta marzo, que después no sabía qué iba a venir”. Ven en este anuncio de intención de empezar la negociación del ERTE la materialización de lo “insinuado entonces”.

Los trabajadores de la división de parabrisas de Saint-Gobain en Avilés han sufrido varias regulaciones temporales desde el estallido de la pandemia. En 2020 dejaron de trabajar 67 días y en 2021, 60. Las dos regulaciones fueron por causas organizativas y productivas. El que se avecina se desarrollará por la vía por las causas objetivas.