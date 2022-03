“Es momento de nuevos liderazgos, hay que ser generosa para dar el paso atrás”

Tania González Peñas (Avilés, 1978) deja la política en la recta final del mandato, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, para retomar una carrera profesional que dejó a un lado hace ocho años, cuando inició su carrera como diputada del Parlamento Europeo tras participar en la fundación de Podemos. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, retomó este curso en Oviedo su carrera como profesora de formación y orientación laboral. La portavoz de la primera fuerza de la oposición (CA) dimite de todos sus cargos y da un vuelco en la formación.

–¿Por qué se va ahora, a poco más de un año de acabar el mandato?

–Hay varios elementos que intervienen en la elección de este momento. Uno de ellos tiene que ver con motivos personales y profesionales. Entiendo la política como una actividad de entrega en que hay que dejar aparcados ciertos proyectos personales y profesionales y hoy, ocho años después de empezar, siento esa necesidad de retomar otra vez esos proyectos.

–Hace poco retomó la docencia...

Volví en septiembre pero quiero estar al cien por cien en mi profesión, que es muy vocacional y uno de los motivos por los que también llegué a las instituciones, por esa defensa de los servicios públicos y de la enseñanza pública. Por otro lado, creo que desde la misma manera que hay que ser generosa para atreverse a dar pasaos adelante, hay que serlo también para dar pasos atrás y encontrar el momento adecuado para que nuevos compañeros y compañeras puedan tener más visibilidad y construirse nuevos liderazgos. Faltan catorce meses para las próximas elecciones municipales y estamos en un momento político muy interesante también con el anuncio de Yolanda Díaz, de su disposición para liderar un proyecto y ser presidenta del Gobierno. Es un momento de cambio, de transformación política, de nuevas ilusiones y de nuevos liderazgos.

–¿Es que le gusta más hacer política en Bruselas, en el Parlamento Europeo, que en Avilés, en un ayuntamiento?

–No, para nada. Cada sitio tienes sus cosas. En el Parlamento Europeo aprendí muchísimo pero la política municipal me gusta mucho, es la del día, en la que estás con tus vecinos y ves los efectos del trabajo de una manera más inmediata. Aquí no estamos para divertirnos más o menos sino para luchar por los derechos sociales, por la ampliación de las libertades, del bienestar, y eso hay que hacerlo desde todas partes.

–Ha dejado de estar presente en la actividad municipal hace tiempo, especialmente desde que volvió a la educación y dejó la liberación el pasado otoño. ¿Hubo una desaparición repentina de Tania González?

–No. Sí es cierto que volver a mi profesión me ha resultado difícil de compatibilizar con la concejalía y la portavocía. Tengo un grupo al que solo doy clase un día a la semana que coincide con convocatoria de comisiones... Es difícil compatibilizarlo, al menos para mí lo ha sido. Y eso ha influido en mi decisión, me gusta estar al cien por ciento donde estoy. Más que una desaparición repentina ha sido una dificultad para compatibilizar ambas responsabilidades.

–¿La gota que ha colmado el vaso ha sido el último proceso de primarias de Podemos Asturias? Usted apoyó a Daniel Ripa y ganó Sofía Castañón.

–Eso no me ha influido. Es cierto que no estoy contenta por cómo se desarrollaron las primarias. He confiado mucho en el proyecto de Podemos Asturias que había antes, el liderado por Dani Ripa. El proyecto funcionaba bien, lo dicen las cifras, ahí están los resultados electorales respecto a otros territorios. Y cuando eso ocurre, hay que apoyarlo y colaborar para que vaya mejor. Me parece un error tratar de sustituirlo. Hay que arrimar el hombro. Y las primarias no fueron especialmente agradables. El resultado debería haber sido más transparente. Evidentemente, y así lo manifesté, no estoy conforme por cómo sucedieron las cosas, pero no ha influido en mi decisión. En política hay que saber estar a las duras y las maduras. Lo importante es el objetivo común.

–¿Hace pública ahora una decisión que ya tomó hace tiempo?

–Bueno, más bien es una decisión que se ha ido fraguando y he estado esperando el momento adecuado para comunicarlo, por el proyecto. Siento, además, que he cumplido muchas de las cosas que me había propuesto.

–¿Y qué ocurre ahora con el liderazgo de Podemos Avilés?

–Tienen que hacer nuevas primarias, es lo que hablé con la secretaría de organización de Podemos Asturias, para construir ese relevo. No obstante, no faltaba mucho para las próximas. En Avilés siempre hemos sido bastante piña, ha habido apoyo por parte de la militancia y supongo que seguirá siendo así.

–¿Y hay contacto con la militancia? ¿Cuándo fue la última asamblea?

–No es por buscar excusas, pero es cierto que la pandemia lo ha puesto todo patas arriba. Durante mucho tiempo no hemos podido vernos. Cuando luego queríamos hacerlo no se podían hacer reuniones públicas. Lo hemos sustituido por encuentros online pero es cierto que mucha gente no siente así el mismo impulso de participar. Toca reconstruir todo eso un poco.

–De su etapa municipal, ¿qué le enorgullece más?

–Este proyecto de unidad. Cambia Avilés no somos solo Izquierda Unida y Podemos, es más gente que no está en ninguna de las dos organizaciones y que se ha ilusionado con este proyecto. Hemos superado las diferencias políticas que hemos podido tener y creo que es el camino. Por ahí van también los tiros del proyecto de Yolanda Díaz, sumar a mucha más gente. Cambia Avilés ha asentado las bases para continuar en esa dirección. Solo eso ya es un motivo de orgullo. Hemos aportado ideas constantemente, lo demostramos durante la pandemia en el Consejo para la Reactivación y en esos presupuestos (los de 2021) progresistas que apoyamos.

–¿Y la espinita clavada?

–Quizás sea el tema de Baterías. Creo que el gobierno municipal, que tiene un papel muy importante en esto, no ha querido en ningún momento reflexionar sobre la posibilidad de lo que se podría hacer en ese terreno reutilizando una parte de sus infraestructuras. No han querido complicarse la vida pensando qué hacer ahí. Han ido por el camino fácil: la demolición, la parcelación y la ampliación de un polígono industrial.

–¿Qué queda de Vistalegre?

–Queda todo, queda el proyecto, que es la clave. Queda haber hecho vicepresidenta a Yolanda Díaz, la primera reforma laboral progresista, una subida histórica del salario mínimo, la ampliación de derechos, la posibilidad de un proyecto distinto de país, queda una transformación absoluta en nuestro sistema político. Quedan muchas cosas por hacer, evidentemente, buscábamos una transformación mucho más profunda. Hemos cambiado el sistema político del país.

–¿Esto es un adiós de la política o un hasta luego?

–La política está en mi ADN, siempre la he hecho desde mi adolescencia en diferentes ámbitos: en el movimiento estudiantil, feminista, por una vivienda digna, la marea verde... Siempre he estado haciendo política. Creo que me toca descansar un poco. Pero la política va a estar ahí siempre. No descarto nada, pero ahora no pienso en eso.

–¿Y cómo se siente?

–Liberada.