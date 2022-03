Tania González, en su despedida: “Hay que tener donde volver”

El pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Avilés fue el más corto del mandato (duró alrededor de dos horas y media, había prisa por el inicio del Congreso de la Federación Socialista Asturiana) y el de la despedida de la portavoz de Cambia Avilés (CA), Tania González, que como adelantó este periódico dimite de todos sus cargos políticos para centrarse en su profesión de docente. Su mensaje de despedida fue el colofón de la sesión y aprovechó la intervención para volver a meter el dedo en el ojo a quienes llevan toda su vida en política, refiriéndose a la alcaldesa Mariví Monteserín y Adrián Barbón, presidente del Principado. “Siempre entendimos (en Podemos) que a la política institucional no se debe venir a buscar una profesión. Ese paso requiere gran entrega y nos obliga a aparcar proyectos personales y profesionales. Hay que saber volver al lugar del que venimos y es importante tener un lugar al que volver. Me parece peligroso no tener una profesión a la que regresar porque corremos el riesgo de entender que esta es nuestra profesión y cuando eso es ocurre es difícil que los intereses colectivos estén siempre por encima de los intereses individuales”, dijo.

González repitió el discurso que ofreció en la rueda de prensa en la que confirmó su paso atrás e hizo revolverse en su silla a varios ediles del ala liberal y conservadora cuando parafraseó al político uruguayo Pepe Mújica: “Cuando avanzan las fuerzas progresistas avanzamos en derechos y libertades”. Solo la Alcaldesa tomó la palabra en esa despedida a la concejala podemista, la primera que abandona la Corporación este mandato: “Te deseamos en lo personal lo mejor. Es cierto que la política no es una profesión, en absoluto, pero siempre hay que ser un buen profesional y, sobre todo en política, tener mucha vocación pública, defender mucho el interés general y tener absoluta generosidad. Muchas gracias y que le vaya muy bien”.