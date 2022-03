Una avilesina de equipaje ligero

La avilesina Cristina Martín Amorín (1990) vive en un exótico país que tiene menos población que Avilés (64.000 habitantes) y solo el doble de metros cuadrados (53,2). La mujer que de niña tenía claro que de mayor quería trabajar en algo que le permitiera “viajar mucho, hablar idiomas y conocer gente diversa” cumplió su sueño durante los cinco años siguientes a su diplomatura en Turismo, hasta que el destino le llevó al archipiélago que da nombre a un área del Atlántico famosa por las novelescas desapariciones de barcos y aviones. Y allí, en Bermudas, donde otras cosas se pierden, ella encontró el amor, sentó las bases de una familia que muy pronto va a tener un tercer miembro –está embarazada de cinco meses– y guardó la maleta que siempre tenía presta para arrancar ligera.

“Siempre he hecho la maleta con mucha ilusión, siempre he comenzado aventuras nuevas en lugares diferentes porque es lo que he querido desde niña. El mundo es muy grande, la vida muy corta y tenemos que disfrutarla al máximo, y eso es lo que he estado haciendo hasta ahora”, dice a modo de presentación.

Por ese afán de viajar, esta hija de un funcionario de Correos y una trabajadora de hostelería en el colegio San Fernando alimentó en su etapa escolar avilesina –colegio público Versalles, instituto público Juan Antonio Suances (ESO) e instituto público Carreño Miranda (Bachillerato)– la idea de estudiar una carrera que le abriese las puertas del mundo y le permitiese expresarse en varios idiomas. Por eso, llegado el momento cursó la diplomatura de Turismo en la Facultad de Jovellanos (Gijón). “Comencé mi aventura viajera hace más de once años cuando me fui de Erasmus a Liverpool (Inglaterra) a finalizar mi último año de la carrera de Turismo. Desde entonces no he vuelto a vivir en España”, explica.

Después de Inglaterra, Cristina Martín se mudó al sur de Francia como “au pair” para mejorar su francés mientras cuidaba de dos niños a los que considera parte de su “otra familia”, la que ha formado durante su periplo por varios países. “Allá donde he estado he dejado algún vínculo, un ‘reguero de familiares’ como digo yo; he aprendido mucho viajando y he crecido como persona. Pienso que una actitud positiva hacia el cambio –siempre y cuando el mismo sea una opción vital de cada cual– es beneficioso y enriquecedor para el crecimiento personal. Salir de la zona de confort acentúa tu independencia, te enseña cosas de ti y te hace ser mejor”, sostiene la avilesina.

Tras su etapa como “au pair”, Cristina Martín decidió explorar las posibilidades de trabajar “de lo suyo” –el turismo– en la Costa Azul y lo logró: estuvo empleada en hoteles de lujo en Niza y Mónaco: “Dos años más tarde, nuevo cambio de rumbo: me embarqué en otra aventura como tripulante de yates privados. Esta etapa me permitió viajar alrededor del mundo durante dos años, y así fue como llegué a Bermudas, donde resido hoy. Llegué aquí por casualidad pero me quedé por amor”. Además del amor, de Bermudas comenta que también le enamoró “el clima, los colores, el azul del mar, las playas de arena rosa, la tranquilidad ¡y el poder ir a trabajar en Vespa!”

La familia avilesina Martín-Amorín vivió al principio –cuando la etapa europea– entre la resignación por la afición viajera de la benjamina de la casa y la esperanza de que, tarde o temprano, regresaría a España. Pero no: “Cuando les dije a mis padres que me mudaba a Bermudas por amor la reacción fue ¿y no pudiste encontrarlo mas cerca? Pero ellos son felices mientras yo sea feliz”.

Cristina Martín admite que “siempre es duro dejar a la familia y amigos. La tecnología ayuda mucho hoy en día a mantener el contacto, pero no hay nada como un abrazo de los tuyos en carne y hueso, oler la tortilla que te está preparando tu madre o disfrutar de una tarde riéndote con tus amigos en una terraza”. Esos momentos de reencuentro se producen una vez al año, “a veces dos si hay suerte porque mis padres suelen venir a Bermudas en verano unas semanas, aunque estos dos últimos años han sido algo diferentes por el covid”.

Ya estabilizada personalmente en Bermuda, el recóndito archipiélago atlántico le deparó a Cristina Martín la oportunidad de un reciclaje profesional. Aquel país, sede de numerosas empresas por su condición de paraíso fiscal, le abrió las puertas al sector de los seguros: “Actualmente soy asistente ejecutiva del presidente de Liberty Mutual en Bermudas. Se trata de una compañía de seguros que se dedica a la cobertura de diferentes necesidades globales como la propiedad intelectual, catástrofes naturales, seguro de riesgo cibernético, etcétera. Estoy muy contenta. Toda mi experiencia profesional anterior estaba basada en el turismo, trabajos de cara al cliente y este cambio a un entorno más corporativo fue algo muy positivo. Valoro que me aprecian, me tratan muy bien y la cultura de la empresa es ideal. Tenemos muy buen equilibrio trabajo/vida”.

De las opciones laborales que podría tener en su Asturias natal o en España, Cristina Martín admite no poder dar una opinión fundada “pues la verdad es que nunca he intentado buscar trabajo en España”. No obstante, profundiza: “Quizá sería difícil transferir mi experiencia a una empresa basada en España , pero no puedo confirmarlo. Me da la impresión de que en Asturias, y España en general, las oportunidades y condiciones laborales son escasas y duras para los jóvenes. Al parecer, es difícil encontrar una empresa que pueda darte la primera oportunidad sin experiencia y que pueda ofrecerte un salario decente, lo que ocurre con mas naturalidad y abundancia en otros países de Europa”.

Reacia a hacer planes a largo plazo “ya que la mayoría de las oportunidades han aparecido en mi camino y he tenido que tomar decisiones que han cambiado el resto de la aventura casi sobre la marcha”, la estabilidad hallada en Bermudas hace feliz a esta avilesina de maleta ligera, “pero quién sabe, nunca digas nunca”.