Asombrosas son las similitudes de este nuevo empate respecto a los de las recientes visitas del Bergantiños y Palencia. En los tres casos, los blanquiazules se adelantaron en el marcador, padecieron la remontada y acabaron arañando un punto en el tiempo añadido, siempre con la aparición providencial de Ródenas. Queda claro que lo de marcar antes que el rival no causa efecto estimulante en los chavales de Astu, que salieron muy concienciados, con la sorpresa del debutante Moha Ramos, sin que Davo Armengol tuviera ningún imprevisto, y moviéndose con la asunción de responsabilidades de Javi Pérez, las anticipaciones de Jorge Morcillo y los desmarques de Cedric Mabwati. Atacando la línea de cinco zagueros langreanos, las ocasiones llegaban en los minutos 5, con un chut del congoleño a la cruceta, y 12, en una gran combinación entre Nacho López y Natalio, que mandó por encima del travesaño. La siguiente sería la del primer gol, con una sorprendente asistencia de Morcillo (¡con la cabeza y desde su propio campo!) que, tras salvar la desacertada medición de Javi Lobato, desembocaba en el gran derechazo de Natalio, su primer gol de 2022.

Hasta entonces, los ataques del Langreo se diluían en la antesala del área, pero, recién iniciada la segunda parte, empezarían a tener consecuencias. En el 48, Panadero, rozando el fuera de juego, remataba a la base del poste y, en segunda e inmediata opción, Jorge Hernández veía la posición de un Juan López que, sin oposición, enviaba a la red. Fantasmas, miedos y dudas ya pululaban por las cabezas de los blanquiazules, que no necesitaban más que las amenazas de Panadero, que repitió lo sucedido en el partido de la primera vuelta: sorteó a Estellés, ahora con autopase y quiebro, para poner al Langreo por delante.

El Real Avilés, desintegrado, aún encontraría resquicio en la expulsión de un ex, Jandro Blanco, doble amonestado por sendas zancadillas a Kilian Grant y Alberto Ródenas, precisamente los protagonistas del gol del empate. El ampurdanés la puso en el área y el alicantino, medio en plancha medio en escorzo, superaba de cabeza a Adrián Torre.

Astu Rodríguez, entrenador del Avilés: “Un equipo que está abajo tiene que competir mejor”

“Esta película ya la vivimos bastantes veces. El equipo salió bien, con el plan de partido que propusimos, lo que nos permitió ponernos por delante. En la segunda parte corregimos alguna situación, pero el partido lo perdemos nosotros. Es frustrante porque los goles vienen de pérdidas y transiciones. Un equipo que está abajo tiene que competir mejor y eso me duele. Por eso no me sale celebrar el empate”.