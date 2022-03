El Metal urge que la nueva FP incorpore formación en habilidades personales

La patronal asturiana del metal, Femetal, reclama que se incorpore en la formación reglada la adquisición de habilidades personales, como el trabajo en equipo, aportaciones para la resolución de problemas y una actitud proactiva. Las empresas ya reclaman esta cualificación, al punto de que ya se incluye en los cursos que se imparten para empresas en el marco del programa de colaboración de Femetal con los ayuntamientos de Avilés y de Gijón. La patronal sectorial propone incluso que, si no se pueden incorporar estos estudios al currículum formativo, se impartan en una especie de postgrado.

La industria del metal está en pleno proceso de transformación, ligado a la digitalización y la automatización en el ámbito de la formación para atender la demanda que suponen los proyectos relacionados con la transición energética. Pero más allá de la cualificación formativa, las empresas demandan una nueva forma de hacer y de operar por parte de sus plantillas. Una serie de cualidades y aptitudes personales que se pueden aprender.

“Es urgente que este tipo de formación se imparta cuanto antes”, señala María Pérez Medina, secretaria general de Femetal. El modo de trabajar ya está cambiando y es fundamental para las empresas que sus plantillas, en todas sus categorías, sepan trabajar en equipo, tengan flexibilidad a la hora de afrontar los proyectos y la labor diaria, sepan comunicarse y tengan capacidad para aprender, indican desde Femetal.

La patronal del metal asturiano ya se ha puesto manos a la obra, estableciendo contactos con el Principado y los centros de Formación Profesional para que se incluya esta cualificación. “Si no se puede incorporar en el currículum, se puede plantear como una especie de postgrado, un curso complementario. Va a ser tan necesario como la formación en seguridad y prevención en riesgos laborales”, añade Pérez Medina.

La apuesta de Femetal ya se está poniendo en práctica de forma real en las empresas que acuden a la formación a la carta que ofrecen los ayuntamientos de Avilés y Gijón. Un ejemplo es Alusin Solar, empresa avilesina especializada en el diseño, la fabricación y la instalación de sistemas de estructuras para paneles solares. Hay más. La empresa de ingeniería y energías renovables iQuord también iniciará en una semana un curso de formación con compromiso de contratación, y una parte del mismo se dedicará precisamente a esa cualificación en habilidades de comunicación, trabajo en equipo y adaptación a los cambios.

La necesidad de capacitar a las plantillas en aptitudes personales ya figura en un estudio realizado por Metaindustry4, el cluster de innovación de Femetal, en el que se analizan las demandas de la industria asturiana de cara a un futuro que ya considera inmediato. Es decir, qué cualidades tendrá el metalúrgico 5.0 para abordar la transformación energética. La capacitación en digitalización y automatización son claves, pero en competencias personales no se distinguen categorías profesionales, y abarca desde el staff hasta los operarios de las labores más básicas.

La necesidad de las empresas llega a tal punto que Femetal incluso propone que el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) incorpore a la oferta formativa no sólo las especialidades que demandan las empresas, sino también la formación en aptitudes personales. “Se trata de enlazar las necesidades empresariales con la formación, y lo mismo que se aprende mecatrónica u otra especialidad, es necesario aprender habilidades en comunicación, a trabajar en equipo o la cultura empresarial”, señala María Pérez.

Alusin Solar incorpora a jóvenes formados en un curso a la carta del Ayuntamiento y Femetal

Alusin Solar finalizó ayer un curso de formación en montaje de estructuras solares en el que participaron 10 personas desempleadas. Se trata de una iniciativa de la sección de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés en colaboración con Femetal, la patronal asturiana de metal. Se trata de una acción formativa a la carta con compromiso de contratación para al menos un 40 por ciento del alumnado. En este caso será superior, del 50 por ciento, según confirmó el director gerente de la compañía, Javier Fernández Font. “No hay especialistas ni formación específica en montaje de paneles solares. Y la idea de realizar este curso surgió en la feria de energías renovables, Norterenovables”, explicó Fernández Font. El concejal de Formación y Empleo de Ayuntamiento de Avilés, Juan Carlos Guerrero, señaló que “tardamos mes y medio en tenerlo listo”, y posteriormente se realizó la selección de alumnos entre la lista de 1.200 personas registradas en el servicio de orientación laboral del consistorio avilesino. La secretaria general de Femetal, María Pérez Medina, explicó que “esta formación a la carta no está sujeta a la formación reglada y eso nos permite ser flexibles y ágiles a la hora de atender las necesidades específicas de cada empresa”. Eso sí, el compromiso de contratación no es para atender una necesidad puntual de la compañía, sino para un aumento de plantilla real, como es el caso de Alusin Solar. “Si podemos crecer y cubrir necesidades con personas de Avilés y posibilidades como ésta, ¿por qué no utilizarlo?”, razona el director gerente de Alusín Solar.