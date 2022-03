Carlos Molinero, presidente del Sindicato de Guionistas: “Siempre digo lo mismo: no te quedes delante de la pantalla, levanta el guión”

Carlos Molinero (Madrid, 1972) es el presidente del Sindicato de Guionistas de España. Ha trabajado en series tan dispares como “Querido maestro” o, más recientemente, “Tres caminos”. Participó ayer en el curso de guión que promueve la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo que promueve el Ayuntamiento de Avilés. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono, recién llegado a Asturias.

–¿Son ustedes los renegados del cine y la televisión?

–Somos el elemento necesario para levantar el proyecto. Cuando se pone en marcha, entonces nos olvidan. Para los productores y los directores solemos ser molestos. No le diré quién, pero unos amigos escriben una película. Empieza el rodaje, acuden el primer día y luego les sueltan: “¿No vais a venir todos los días, no?” Esto no cambia ahora en la televisión con la creación de los “showrunner”, que dicen que son guionistas porque ellos son los que te proponen desarrollar una idea, por ejemplos, de unos batracios asesinos.

–¿Y qué es un guionista?

–Nosotros, en el sindicato, lo hemos definido muy claramente basándonos en las nociones que aplican otras organizaciones como la nuestra en Francia o en Estados Unidos. El guionista es aquel que escribe un porcentaje medible, ya sea del capítulo o de la “biblia” de la serie.

–¿Quién es el autor de una película?

–Somos muy talibanes en esto. Y podemos serlo porque la ley nos ampara: los autores de una película son su director, su guionista y su compositor.

–¿Y el productor?

–El productor no. El productor es el dueño de la película y, por ello, muy necesarios para que los tres autores puedan desarrollar sus trabajos que no es otra cosa que sacar algo de la nada. Eso no lo hace el productor. Sin embargo, sin los productores los guionistas seríamos unos locos escribiendo cosas que no son novelas.

–¿Los guionistas escriben literatura?

–No es el fin de un guión que esté bien escrito y tenga voluntad de estilo. Puede ser que se cuelen cosas que estén bien, pero que no sean reproducibles en imágenes y si eso sucede el guión no cumple su función. Los guionistas somos violentadores del lenguaje escrito para que termine convertido en imágenes.

–Hay algunos guionistas que añaden a sus escritos cosas como que “huele a cebolla” y se justifican diciendo que ayudan al personaje.

–Un guión de cine o televisión no tiene que ser un manual de instrucciones de la puesta en escena, pero tampoco es literatura. Hay veces que sí, que es necesario, señalar aspectos como este que señala para conseguir la emoción que esperas del personaje.

–Cuando ha sido director, trató mal al guionista que es usted.

–Voy a ser dramáticamente honesto: nunca quise ser director de nada. Cuando lo he hecho –dirigir– es porque no encontré a nadie que quisiera hacerlo. Empecé con un corto que era una versión gore de “Hansel y Gretel”. A dirigir “Salvajes” me animó Lola Salvador. Lo que sí que hago cuando dirijo es rodearme de gente más lista que yo que sepan ayudarme a trasladar mis ideas a imágenes.

–¿Se puede aprender a escribir en una escuela?

–La teoría no es muy complicada, pero lo importante es practicar. Hay que escribir y poder recibir “feedback”. En la Escuela conocí a mucha gente que ahora me ayuda mucho. Siempre digo lo mismo: no te quedes delante de la pantalla, procura levantar el guión.