Más de un millar de asturianos exigen a Sánchez contundencia contra la subida de precios y defender la industria asturiana

Más de un millar de asturianos se manifestaron ayer en Avilés bajo el lema "Contener los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida", para exigir al Gobierno central una "acción contundente, con celeridad y con medidas ambiciosas", además de defender a la industria asturiana, "porque si le va bien, a Asturias le irá mejor". También cargaron contra las multinacionales energéticas, a las que acusaron de "sacar tajada" del "aumento disparatado de los precios que sufren la ciudadanía y el conjunto del tejido productivo.

Los sindicatos mayoritarios CC OO, UGT, las asociaciones de consumidores UCE y Facua, asociaciones vecinales, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Asturias (UPTA), y otras organizaciones civiles clamaron ayer contra "el deterioro muy palpable de las condiciones de vida de las familias y personas consumidoras y trabajadoras, del tejido productivo y del conjunto de la ciudadanía".

En una convocatoria que tuvo su reflejo en otras muchas ciudades españolas, los manifestantes añadieron a las reivindicaciones nacionales las particulares de Asturias, y recordaron al Gobierno de Pedro Sánchez que "debe dar respuesta, con medidas concretas", a las iniciativas que partieron de Asturias y fueron aprobadas en el Congreso de los Diputados para apoyar a la industria "para que un sector básico de nuestra economía pueda competir en igualdad de condiciones".

Las organizaciones convocantes de la marcha, y que suscribieron el manifiesto leído al final de la manifestación en la playa de España por Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, resumieron las exigencias en los siguientes puntos:

Cambiar el irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas y topando el precio máximo del megavatio/hora (MWh) en la subasta. Poner fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos, y que apueben medidas contra la especulacion de los productos básicos. "Hay quien se está aprovechando de la desgracia" ajena, afirmaron. Acelerar las inversiones para reducir la dependencia energética y fomentar el uso del transporte público. Proteger a la ciudadanía y a las familias. "La solidaridad es la base del modelo social europeo que debemos cuidar y extender". Apoyar a los sectores productivos que más energía consumen, "porque hay que defender nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, y el papel vertebrador del transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica, sectores absolutamente estratégicos para nuestro futuro". Activar el mecanismo RED para evitar despidos, "porque es necesario proteger el empleo, así como otros similares para los autónomos y autónomas". Controlar los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC.

El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, incidió antes del inicio de la manifestación en que "no hay tiempo que perder y es preciso considerar a la energía como un bien fundamental y vital", además de adoptar medidas para la protección de los hogares y de la industria. En su opinión, "no se puede echar toda la culpa a la invasión de Rusia a Ucrania, la UE no ha sabido protegernos y así no se puede funcionar".

Su homólogo en CCOO, José Manuel Zapico, reclamó al Ejecutivo que "meta en cintura a las eléctricas" y adopte medidas "urgentes" para reconducir una situación que afecta a las familias y a la industria. "Esto va de optar, como hizo el PP en 2008, entre una salida a lo Titanic, de sálvese quien pueda y los ricos primero, o va, como se hizo en la pandemia, de una salida justa que reparta los esfuerzos y se priorice a las personas más vulnerables". Y fue más allá, al no descartar incluso que si no se adoptan soluciones "contundentes e inmediatas", se pueda convocar una huelga general. "No descarto ningún escenario de movilización de mayor alcance, porque una situación con un IPC disparado al 7,6 por ciento no se aguanta mucho tiempo", afirmó.

El presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, cargó contra el hecho de que teniendo fuentes de energías como las que hay en España -la hidráulica, la nuclear y la renovable-, que significan el 80 por ciento de la producción, "estén teniendo la misma retribución que el ciclo combinado de gas; es un disparate absoluto".