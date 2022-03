Un vecino de Villayón acepta un año de prisión como autor de un incendio de matorral

Un vecino de Villayón acusado por la Fiscalía de haber provocado un incendio forestal entre las localidades de Couz y Castanedo, su lugar de residencia, en marzo de 2020 aceptó ayer, en los Juzgados avilesinos, un año de prisión y una multa de algo más de 1.400 euros como autor de un incendio imprudente.

El culpable reconoció que sí, que entre las 21.00 y las 22.00 horas del 24 de marzo de 2020 –en pleno confinamiento– decidió quemar una zona de monte bajo con la intención de, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, “obtener nuevos pastos para su ganado”.

Sin embargo, en el acuerdo alcanzado entre el ministerio público y la defensa del vecino de Villayón –representado por la abogada gijonesa Patricia Prendes– figura con claridad que el hombre nunca tuvo intención de quemar el monte, que lo único que deseaba era limpiar de matorral aquella zona de su propiedad. Además, también queda claro que desconocía los riesgos que conllevaba su acción. Por eso, la calificación de su delito bajó de incendio forestal a incendio por imprudencia.

La Fiscalía señalaba en su escrito de acusación que el vecino de Villayón no adoptó “las más elementales precauciones tendentes a evitar la propagación del fuego hacia el monte colindante”. Es decir, que no realizó “ningún tipo de cortafuegos”. Además, cuando acercó el mechero a los rastrojos, señala la Fiscalía, no disponía “de medio de extinción alguno, por lo que el fuego se le descontroló, extendiéndose en la dirección del viento”.

El incendio imprudente causado por el vecino de Villayón ahora declarado culpable “movilizó diversos medios terrestres y aéreos de extinción del Principado de Asturias”. El fuego estuvo descontrolado hasta cerca de la medianoche de aquel 24 de marzo –hace casi dos años exactamente–. El fuego afectó a una superficie de 4,7 hectáreas de matorral y arbustos de tres parcelas de Couz. Dice la Fiscalía que “los daños ambientales causados por el incendio han sido valorados en 2.753,90 euros. Los gastos de extinción del incendio ascendieron a 1.124,20 euros”.

El Código Penal recoge varios artículos en los que señala la gravedad de los incendios. El 351 se refiere a la puesta en peligro de las vidas de personas. La pena que señala en este caso es de 10 a 20 años de cárcel, pero a la que se enfrenta el vecino de Villayón es más leve. En todo caso, el culpable no tendrá que entrar en prisión.