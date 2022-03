“El arte y la literatura tienen un propósito: hacernos mejores”

El actor Marcial Álvarez (Madrid, 1966) este año entero le va a prestar cuerpo, voz y alma a don Pedro Moscoso, el cacique de “Los pazos de Ulloa”, el espectáculo teatral basado en la novela de Emilia Pardo Bazán cuya representación asturiana está programada para mañana viernes (20.00 horas) en el auditorio del Niemeyer. Precisamente ese día se cumplen once años de la segunda apertura del complejo cultural: aquella noche en la memoria del concierto gigante de Woody Allen y su “New Orleans Jazz Band”. Álvarez, que consiguió la notoriedad en sus años en la televisión, atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–La última vez que estuvo en Avilés fue en el Niemeyer.

–Sí, con “Pluto”, de Magüi Mira.Me encanta volver a Avilés. Allí nació mi hijo, de allí es su madre. Tengo mucha familia.

–¿Cómo se da vida a un canalla como este marqués suyo?

–No hay que rascar mucho para encontrar a tipos como don Pedro: un cacique posesivo, el rey y señor de todo y de todos. Sobre todo de las mujeres que le rodean, a las que usa y abusa. Todo esto frente a don Julián, el cura, que lo interpreta Pere Ponce.

–Un personaje, digamos, más tierno.

–Es otro tipo de hombre: más cercano, con otro propósito. Quiere redimir las almas que se encuentra en los pazos. ¿Sabe? El arte, el teatro, tienen un propósito claro: hacernos mejores.

–¿Se llevaría a su marqués de sidras?

–No cruzaría ni la calle con él. Como le decía antes, todos hemos conocido a alguien así. Y muy cerca: los padres, los abuelos venían de una educación así. Son los dueños, lo que se llamaba cabezas de familia, esos tipos que debían tener todo bajo control, bajo su gobierno. Lo que pasa es que no son de una pieza. Don Julián, el cura, agradece la hospitalidad que le ofrece. Incluso su generosidad. Siendo un grosero e impúdico, también es generoso. No es un personaje de una pieza.

–“Los pazos de Ulloa” primero fue novela, pero ahora es una obra de teatro. ¿Cómo ha sido el cambio de registro?

–Estamos hablando de alta literatura, pero Eduardo Galán, el versionista, ha procurado ir a lo más teatral. Mantiene la forma de hablar decimonónica, pero haciéndola quizás más cercana. La obra es casi impresionista: una sucesión de escenas ligera que termina contando toda la historia.

–Perucho, el niño, no sale.

–No podía salir. Es un personaje principal en la novela, pero no podíamos llevárnoslo de gira. Su ausencia, sin embargo, la cubre don Julián. El cura recuerda todo lo que pasó diez años atrás y la ausencia de la luz la cubre una luz.

–¿Qué le convenció para decir que sí?

–Lo primero: es trabajo. Pero, claro, si no estuviera convencido de que la historia estaba en manos de gente que considero digna de admiración no hubiera dicho que sí. Estamos hablando de Galán, pero también de Helena Pimenta, la directora. Y luego, como decíamos al principio, el marqués como persona es despreciable, pero como personaje, delicioso. Y eso me apetecía mucho.

–Últimamente se le ve mucho más por los teatros.

–En el audiovisual sigo haciendo mis cositas. En el teatro, es cierto, voy teniendo más continuidad: cada vez me gusta salir de viaje, hacer una gira. Y, además, en el teatro se está más calentito que en el cine o en la televisión.

–Estrenaron en octubre y parece que tienen cuerda para rato.

–La verdad es que tenemos una gira envidiable. Empezamos en La Coruña, estuvimos cinco semanas en el teatro Fernán-Gómez de Madrid. Y todo esto, además, con los teatros llenos. Lo previsto es que tengamos funciones hasta enero del año que viene.

–¿Y cómo se ven las plateas desde los escenarios?

–Me parece que se notan bien las ganas de salir, el deseo de reunirse con otros. Veo los teatros llenos. En Madrid fue estupendo. Ya nadie va al cine porque se quedan en casa viendo las películas y terminan hartándose. En el teatro encuentran algo vivo. Se ha convertido en un revulsivo. En algo muy positivo.

–La primera vez que estuvo en Avilés fue con “Baraka”. Con Toni Cantó. ¡Cómo cambian las cosas!

–Era muy jovencito.