Nando Agüeros: “Mis canciones no saben de fronteras, pero sí de sentimientos”

El cantante Nando Agüeros escribió en 2005 “Viento del norte”, la publicó en 2006, y esa canción, poco a poco, se fue convirtiendo en un verdadero himno, de tal modo que la versión que colgó en Youtube del tema –la que cantan los dos Agüeros: Nando y Sergio– supera ya los cinco millones y medio de visualizaciones. En catorce años. “La verdad es que no fue un bombazo, pero los años la han transformado. No hablo de ninguna tierra en concreto, así que todo el mundo puede hacerla suya”, señala el músico. “Mis canciones no saben de fronteras, pero sí de sentimientos”.

“Fue uno de los primeros videoclips que colgué en mi canal. Siempre pensé que esa plataforma iba a tener mucho futuro”, señala el cantautor al otro lado del teléfono. Y tanto: “Todos mis temas juntos tienen más de veinte millones de visualizaciones”, reconoce, pero sin darse importancia, solo constatando un hecho. Este sábado próximo (20.00 horas) vuelve a Avilés, y lo va a hacer para presentar su disco “Somos tierra”, sobre las tablas del auditorio del Niemeyer. Y es que “Somos tierra” es el último disco que el cántabro ha publicado por el momento. “Un disco que es fruto del confinamiento”, confirma. Lo publicó en diciembre pasado y empezó a presentarlo en enero. En Bilbao. En Zamora. En León. En Gijón. “Me parece que hice el disco para poder salir de gira”, afirma. Y es que la última que había preparado quedó en nada por culpa del covid. “Nos quedamos con las ganas de tocar en León; en Santiago. Y esa espinita ya nos la hemos quitado”, subraya. “Me gustan los teatros llenos. Me llena esa adrenalina. Tengo la suerte de que tanto en mi tierra como en Asturias gustan mucho mis canciones”, reconoce. “En Avilés vamos a tocar todas las canciones del disco y, claro, también todas las canciones que está esperando la gente”. Y tiene ya unas cuantas: “La Santina” o “El restallar de Asturias”, esa que empieza con “cuando restalla la sidra / suena la lluvia en las tejas / y el canto lleno de vida / del paxarín que se aleja”. Tiene una docena de discos, aunque “ahora se venden menos que cuando yo empecé”, dice. “Sólo en los conciertos”, especifica. La carrera de Agüeros es larga y el repertorio cocinado por el tiempo es ya tan rico como los versos que dan forma a su deseo de “seguir convocando más gente” cada fin de semana. “Me he dado cuenta de que mis canciones se escuchan igual de bien en el teatro que tumbado en el sofá...”