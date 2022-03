Entrevista a la directora de escena Nuria Castejón: “La adaptación de un texto antiguo debe respetar lo que el autor quiere contar”

“El sobre verde” es el título del sainete que sirve este año para devolver al teatro Palacio Valdés el Proyecto Zarza que se congeló hace un par de años por la crisis sanitaria. El montaje actual lo dirigen Cecilia Bercovich (directora musical) y Nuria Castejón (directora de escena). Esta última atiende a LA NUEVA ESPAÑA. La función para el público general será el día 26 de marzo, sábado, a las 20.15 horas en el teatro Palacio Valdés. Previamente habrá pases para los escolares.

–Un sainete de 1927, “El sobre verde”, por y para jóvenes. ¿Cómo es posible atraer con una obra antigua a unos chavales nacidos con “Tik tok”?

-Lo primero que me viene a la cabeza es comentarle el resultado que hemos tenido en Madrid con todos los jóvenes que lo han visto, muchísimos. Después de cada función, que dura solo una hora, hay un coloquio. Todos los chavales estaban emocionados y decían: “Yo no sabía que esto era tan moderno, no sabía que esto me podía gustar…”. En este “sainete con gotas de revista“ hay los ritmos más modernos como el charleston, el tango, el swing, one step... Nosotros hemos intentado, como además está representado por jóvenes hasta los treinta años, una forma de hacer muy moderna con el lenguaje corporal e, incluso, el lenguaje hablado. Álvaro Tato hizo una adaptación del texto y se han metido cosas muy actuales y se nota, porque los chavales reciben el idioma y entran a las bromas.

-¿Está revisión es necesaria en otras piezas?

-Si, pero tiene que ser, como en esta ocasión, muy respetuosa con lo que el autor quiere contar. Se tiene que mantener la esencia del cuentito, porque al final ese cuentito es muy actual, porque los conflictos universales, por suerte o desgracia, siguen siendo los mismos. En este caso es la historia de un vividor que cree en el éxito inmediato y, si no, en ir viviendo de sus amigos sin el mínimo esfuerzo. Esto ahora está muy latente en nuestra sociedad, y al final del cuentito lo que contamos es que si tienes un sueño hay que luchar por él y eso implica compromiso y trabajo y que el éxito rápido no dura nada.

-¿Qué se verá estos días sobre el escenario del Palacio Valdés?

-Mi forma de dirigir está basada en el ritmo y movimiento. Yo he sido bailarina, coreógrafa y hay mucho movimiento en el escenario, cambios de escenografía, utilización de los elementos, nos subimos y bajamos de mesas.. Es muy trepidante. Los intérpretes son chavales y chavalas jóvenes talentosos que disfrutan mucho sobre el escenario, son dieciocho personas que se divierten. El vestuario, de Gabriela Salaverri, es espectacular

- ¿Cómo ha sido el proceso de buscar a tantos jóvenes?

-Para esta producción, dentro del proyecto Zarza, se hizo un casting. Este año vinieron unas ochocientas personas y al final quedaron dieciocho. Se les pide una pieza libre, otra de la función que se les da al convocarles y luego pueden escoger un monólogo libre. Vienen chavales super preparados y es muy difíciles seleccionarlos. Hay cantera en este país.

-¿Qué opina de sacar la Zarzuela de Madrid?

-No sabes lo que supone para nosotros y para estos chicos saber que no es un proyecto que muere en Madrid. Tengo que agradecer a la concejalía de Cultura de Avilés, que ha sido muy valiente. Este es un “espetaculazo”, una producción muy grande, han traído a mucha gente. Creo que esta ciudad tan bonita y con este teatro tan estupendo lo merece, pero no es lo habitual. Es la segunda vez que un proyecto de Zarza sale de Madrid. Merece la pena que todo el mundo apoye esta iniciativa porque han tenido un gesto muy valiente.