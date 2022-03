La profesora pone orden entre los de segundo de Secundaria de las Doroteas y cambia de butaca al que más voces da de todos: para tenerlo más cerca. La profesora se queda de pie cuando la Cecilia Bercovich y los componentes de su orquesta de cámara recorren el pasillo derecho de la platea del teatro Palacio Valdés, que ayer acogió las dos primeras sesiones de “El sobre verde”, una producción del teatro Nacional de la Zarzuela basada en un sainete arrevistado de Jacinto Guerrero. Al final, en los aplausos, los de segundo, inquietos, cosecharon con alivio: “Es todo guapo”.

La primera sesión, la de las diez, la cubrieron los casi trescientos estudiantes de Secundaria y Bachiller que aportó el Paula Frasinetti y los del Santo Ángel: jerseys rojos y burdeos. Los de la segunda sesión, los de las doce y media, fueron más variados: de los institutos Carreño Miranda y La Magdalena y los de los colegios San Fernando, San Nicolás, Santo Tomás y San Cristóbal. Una producción profesional (una veintena de actores-cantantes y una decena de músicos coordinados como para un salto mortal) que terminó con un largo coloquio-rueda de prensa que moderó Yolanda Alonso, la concejala de Cultura.

Los escolares se interesaron por cómo memorizar textos tan largos o por superar la vergüenza de actuar delante del público...“¿Os ha gustado?” Y la respuesta fue afirmativa. La segunda pregunta no obtuvo el mismo éxito: “Levantad la mano los que hayáis venido alguna vez al teatro” Y no, nadie la levantó. “Pues ya sabéis donde está. Me gustará veros la próxima vez que vengáis”, celebró la política.

Las dos funciones de ayer por la mañana y también de las de mañana (y la del sábado) forman parte del “Proyecto Zarza” que promueve el teatro Nacional de la Zarzuela: un producción protagonizada por jóvenes destinada al público más joven, pero zarzuela con todas las de la ley.

“El sobre verde” es un sainete que protagoniza Nicanor, un vago de los años veinte, a la que se le aparece la diosa Fortuna y deja Madrid por un cabaré en lo más alto de un rascacielos de Nueva York. Y, en el medio, un tango, un chotis (“Soy un chulapo postinero”) y una alegría eterna durante una hora. Se notó mucho. Pablo Maestro y Alejandro Belvel lo certificaron con un “nos encantó” rotundo.

La profesora pone orden entre los alumnos de segundo de Secundaria del colegios las Doroteas y cambia de butaca al que más voces da de todos: para tenerlo más cerca. La docente se queda de pie cuando Cecilia Bercovich y los componentes de su orquesta de cámara recorren el pasillo derecho de la platea del teatro Palacio Valdés, que ayer acogió las dos primeras sesiones de “El sobre verde”, una producción del Teatro Nacional de la Zarzuela basada en un sainete arrevistado de Jacinto Guerrero. Al final, en los aplausos, los de segundo, inquietos, cosecharon con alivio: “Es todo guapo”.

La primera sesión, la de las diez, la cubrieron los casi trescientos estudiantes de Secundaria y Bachiller que aportó el Paula Frasinetti y los del Santo Ángel: jerseys rojos y burdeos. Los de la segunda sesión, los de las doce y media, fueron más variados: de los institutos Carreño Miranda y La Magdalena y de los colegios San Fernando, San Nicolás, Santo Tomás y San Cristóbal. Una producción profesional (una veintena de actores-cantantes y una decena de músicos coordinados como para un salto mortal) que terminó con un largo coloquio-rueda de prensa que moderó Yolanda Alonso, la concejala de Cultura.

Los escolares se interesaron por cómo memorizar textos tan largos o por superar la vergüenza de actuar delante del público... “¿Os ha gustado?” Y la respuesta fue afirmativa. La segunda pregunta no obtuvo el mismo éxito: “Levantad la mano los que hayáis venido alguna vez al teatro”. Y no, nadie la levantó. “Pues ya sabéis donde está. Me gustará veros la próxima vez que vengáis”, celebró la política.

Las dos funciones de ayer por la mañana y también de las de mañana (y la del sábado) forman parte del “Proyecto Zarza” que promueve el Teatro Nacional de la Zarzuela: un producción protagonizada por jóvenes destinada al público más joven, pero zarzuela con todas las de la ley.

“El sobre verde” es un sainete que protagoniza Nicanor, un vago de los años veinte, a la que se le aparece la diosa Fortuna y deja Madrid por un cabaré en lo más alto de un rascacielos de Nueva York. Y, en el medio, un tango, un chotis (“Soy un chulapo postinero”) y una alegría eterna durante una hora. Se notó mucho. Pablo Maestro y Alejandro Belvel lo certificaron con un “nos encantó” rotundo.