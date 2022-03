“La peor película de terror es una guerra: las de verdad me espeluznan”

Fernando Vicente (Madrid, 1963) es el autor de las ilustraciones de “Cuando nacen los monstruos” (Lunwerg, 2022), un libro que recoge la historia de los malvados cinematográficos contados por Alberto Gil y dibujados por el propio Vicente. Todos ellos están expuestos en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) bajo el título “Mitos del cine de terror” hasta el próximo 24 de abril. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza del hotel de la calle La Fruta en el que se aloja estos días en que está explicando a escolares las criaturas que le clavaron la vida.

–¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Los textos o sus dibujos?

–Había hecho bastantes cosas de monstruos, por mi cuenta, porque me gusta el género, sobre todo las películas clásicas, las de la Universal, y luego, además, he ilustrado “Drácula” y he ilustrado “Frankenstein”. De ahí, precisamente, sale la idea de “Cuando nacen los monstruos”, una idea que no es mía, que es del autor de los textos. Surgió durante el confinamiento, la pandemia y todo el coñazo que aún vivimos y que ha sido bastante duro, aunque ahora no estemos olvidando de ello. La idea era hacer un libro sobre nuestros miedos. Y como esto era difícil de asir y de ver por dónde íbamos pensamos en películas y luego él tuvo la idea que fueran películas que salían de libros. Lo que pasa es que hay alguna que no, que no sale de libros.

–No están todas las que uno espera.

–Todo el mundo dice que le falta alguna. Bueno. Lo acotamos en veinticinco películas y en el siglo XX. Algunas puede que sobren. Jorge Iván Argiz y yo coincidimos en que puede sobrar “1984”, que viene de la idea primigenia de nuestros miedos, de las pandemias y las distopías que ahora están tan de moda. Y, no sé por qué, ha aguantado hasta el final.

–Bah, la escena de las ratas es muy terrible...

–¿Sabe que pasa? Que usted la ha visto y la recuerda, pero no todo el mundo la conoce. La de las ratas, sí, da mucho miedo; es terrorífica. “La naranja mecánica” tampoco es de terror estricto, pero está dentro de la locura a la que nos ha arrastrado el tema este de la pandemia. O “Tiburón”, que no sé si es de terror, pero que ha conseguido que entremos en el agua de otra manera.

–El otro día vi “La cabina” y vaya si hay terror.

–Me lo dijo Argiz, pero es que no es una película de cine: es un mediometraje de televisión. No entraba en los límites que Alberto Gil y yo nos pusimos. Me falta, por ejemplo “The ring”, la japonesa. Si la hubiéramos metido a mí me habría dado mucho juego gráfico para hacer algo interesante. Bueno: está lista. Está bien y da para hacer un segundo libro.

–Su relación con los monstruos, ¿es estética nada más?

–Sí. Ese es el comienzo de la relación, pero se completa con el interés que tienen para mí ese mundo de los libros que me gustaría continuar. Empecé con “Drácula”, con un encargo, pero es un libro que lleva ya cuatro ediciones, que ha funcionado muy bien. Ha sido expuesto en media España porque la editorial enmarcó la obra para la primera exposición. Luego me decían: “¿Cuándo vas a hacer “Frankenstein”? Cuando fue el aniversario surgió la oportunidad y lo pude hacer. Y, ahora, quiero hacer “El retrato de Dorian Gray”. Quiero hacer los clásicos del teatro.

–¿Qué le dio más miedo en este tiempo?

–La peor película de terror es una guerra: las de verdad me espeluznan.

–La ilustración, ¿es una forma buena de vida?

–Está mal pagada. La pregunta que nos hacen siempre es: “¿Y el “boom” que estáis viviendo los ilustradores?” El “boom” no es tanto para los ilustradores como para las editoriales, que tampoco creo que se estén forrando, pero, bueno, todas las editoriales han visto un nuevo nicho de mercado: el libro ilustrado para adultos que no existía antes. Estaban los de Saura, el pintor, pero eran cosa de lujo. Por ejemplo, acabo de hacer para Akal “El jugador”, de Dostoievski. Es su primer libro ilustrado y prometen hacer una colección. Hay un cierto “boom”, pero eso no se refleja en que paguen los adelantos en condiciones.

–¿Dónde están colocados los ilustradores en la escala reputacional del arte?

–Estoy en los dos gremios: en el de los artistas plásticos y en el de los ilustradores. Durante mucho tiempo mi propia galerista me decía que debía tener dos currículos: uno de pintor y otro de ilustrador. Esto ocurre solamente en España: en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, los ilustradores exponen en galerías. En España parece que los ilustradores fuéramos artesanos, pero solo en España, y no sé muy por qué.