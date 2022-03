Los sindicatos ven insuficiente el plan del PSOE frente a la temporalidad municipal

Los sindicatos municipales con representación en la Mesa de Negociación ven insuficiente la propuesta del gobierno avilesino (PSOE) para reducir la temporalidad en el Ayuntamiento y las fundaciones, un plan que pasa por cubrir con trabajadores fijos 158 plazas municipales que están ocupadas en la actualidad por personal temporal de larga duración. La oposición apela al “máximo consenso” para abordar un proceso que afecta a casi un tercio de los trabajadores municipales y que tiene como fin último llegar a 2025 con una temporalidad inferior al 8% (en la actualidad alcanza el 47,72% en una plantilla de 528 trabajadores).

La propuesta ha sido recibida con “cautela” tanto por parte de los sindicatos como de la oposición, máxime cuando por el momento solo se han facilitado cifras globales que se irán concretando en próximos días. Pero ya hay advertencias.

“No podemos admitir que se excluyan o dejen fuera de los procesos de estabilización a personas que llevan muchos años de servicio ocupando plazas de ámbito laboral en las fundaciones de Cultura y Deportes”, subraya el secretario general del sindicato Avanza, Ángel Luis Fernández.

Esta central interpreta que “existe el derecho a estabilización del personal del catálogo de puestos no permanentes (el de los telecentros y las escuelas infantiles)” y reitera su petición de paralizar todas las ofertas de empleo publicadas en años anteriores cuyos procesos selectivos no se han desarrollado todavía y “que puedan perjudicar a personal interino o temporal”.

“No” ha dicho UGT “al proceso de estabilización si no contempla también a todos los temporales de la Fundación Municipal de Cultura y de la Fundación Deportiva Municipal”. “Los temporales de las escuelas infantiles y los telecentros tienen que estabilizar también. No podemos dejar a nadie atrás”, apunta Mercedes García Martínez.

En contra de la propuesta inicial está también Usipa (la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias) por “insuficiente”. “A nosotros la consolidación del personal funcionario nos parece perfecta, pero no estamos de acuerdo con que se excluya al personal laboral, que no se contempla para nada en la estabilización y la consolidación. Creo que el plan presentado es sectario, discriminatorio, contrario a la ley y que generará un montón de conflictos judiciales. Vamos a tener que poner allí una tienda de campaña en los juzgados”, opina Manuel Gómez Mendoza.

En el sindicato policial (Sipla) no ven claro que la aplicación de la nueva ley sea la solución definitiva para resolver un problema muy enquistado en el tiempo. “No debemos olvidar que ya se regulaba en la normativa la obligatoriedad de sacar todas las vacantes cubiertas por interinos en las ofertas públicas de empleo y sistemáticamente las administraciones no cumplían con la norma”, apunta Daniel Casero, quien advierte que el proceso para la estabilización“ no será tarea fácil y dependerá en gran medida de las voluntades de los afectados y de la administración”.

Cautela manifiestan también en la oposición, desde la que inciden en que el proceso se encuentra aún en un fase muy inicial. Desde Cambia Avilés (CA) aprovechan para destacar que este plan para reducir la temporalidad “viene impuesto, no es voluntad del gobierno local, se hace por imperativo legal”. “Toca estabilizar la plantilla en un ayuntamiento donde el nivel de temporalidad es muy elevado y está por encima de la media de otras administraciones. Casi la mitad de la plantilla está en situación de inestabilidad y eso no es deseable para una administración pública. Por fin el Gobierno estatal ha dado pasos en el proceso de la estabilización del personal. Y parece que en este caso el gobierno local no va a buscar una confrontación con los sindicatos y hay voluntad de llegar a acuerdos”, considera el concejal Primi Abella.

Desde el Partido Popular (PP) apuntan que “detrás de las decisiones políticas hay familias y nos preocupan especialmente las personas que han dedicado una buena parte de su vida a esta administración y que ahora están en una edad muy complicada para poder afrontar la recta final de su vida laboral”. “Así lo hemos trasladado tanto en el Pleno de la semana pasada como en la reunión mantenida este jueves con el concejal de Recursos Humanos. Quedamos a la espera de la propuesta definitiva y firme que se nos plantee desde el equipo de gobierno, así como de la decisión que se tome respecto de la forma en la que se estabilice al personal laboral”, apunta la portavoz de este grupo municipal, Esther Llamazares.

La concejala de Ciudadanos Carmen Pérez Soberón recuerda que en este caso los grupos municipales no tienen capacidad de negociación ya que este asunto del empleo público no se votará en el Pleno municipal y advierte de que “el proceso no va a ser fácil”. “(El proceso) nace ya con desavenencias con los sindicatos, como casi todo lo relacionado con Recursos Humanos en este Ayuntamiento. Ojalá sean capaces de llegar a acuerdos, pero los antecedentes nos hacen dudar bastante. Lo que está claro es que, sí o sí, es el momento de acabar con el problema de la altísima eventualidad y que posiblemente haya algún trabajador que puede salir perjudicado”, añade su compañero Jose Ferrera.

En Vox apelan a los futuros informes técnicos y confían en “que no existan contradicciones como ocurrió en el pasado Pleno con la cuestión de los Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación Municipal de Cultura”.

“En la reunión celebrada el jueves el concejal responsable (de Recursos Humanos, Raúl Marquínez) se mostraba muy optimista sobre un acuerdo rápido. Las valoraciones que nos han llegado de los representantes sindicales no van en el mismo sentido”, concluye el edil Gerardo González.