“La especialización en enfermería no debe perder la visión integral del enfermo, el cuidado es nuestro”

Covadonga Noriega, praviana “de nacimiento y de vida”, es desde diciembre de 2019 la responsable de Gestión de Cuidados y de Enfermería en el área sanitaria avilesina. Tiene una dilata carrera profesional: lleva ya 37 años trabajando como enfermera. Con 21 años peregrinó por el área sanitaria avilesina y, una vez que obtuvo la plaza, se asentó en el Hospital Universitario San Agustín, donde ahora tiene su despacho. Trabajó en asistencial y fue también la encargada de abrir la planta de Neurología en la sexta norte, cuando en Avilés todavía no existía este servicio. Tras siete años en esta unidad, Noriega cogió la supervisión de Docencia y Calidad. Tanto le gustaba una cosa como la otra, reconoce. Luego asumió la coordinación de este servicio hasta que, a finales de 2019, cuando de la pandemia solo se escucha un eco lejano, aceptó la jefatura.

–¿Cómo vivió esos primeros meses al frente de Gestión de Cuidados y de Enfermería con el virus haciendo ya de las suyas?

–Pensaba: vaya, en qué momento vine… La verdad es que no hubo un intermedio, no me dio tiempo a aterrizar cuando ya estaba gestionando la incertidumbre. Por hacer un símil, fue como apagar fuegos: siempre estábamos con el extintor en la mano, porque cada día salía algo nuevo. Fue duro, y sigue siendo, porque aún no ha acabado, pero significó también una maduración.

–Lo peor de la pandemia es conocido: jornadas largas, equipos de protección, fallecidos… Pero, ¿qué saca bueno de estos meses?

–El equipo, la colaboración… Todo el mundo se dejó la piel, sobre todo al principio, para enfrentarse a algo desconocido. En Enfermería todo el mundo se volcó de lleno, nos volvimos arquitectos, trabajando junto a mantenimiento o ingeniería para abrir plantas, habilitar zonas de aislamiento, gestionar material… Esto fue una labor de equipo y nos fortaleció, aunque, sí es verdad que ahora estamos un poco cansados.

–Con covid o sin él, ¿cómo es el personal de enfermería del área avilesina?

–Es una enfermería que mira al futuro, que apuesta por unos cuidados de calidad basados en evidencias científicas. El personal está muy formado y muy dispuesto a avanzar: la enfermería del siglo XXI es una enfermería muy potente. Y hablo de enfermería, pero también de otras categorías como la de fisioterapeutas o técnicos.

–Recientemente les han concedido un sello de calidad por la elaboración de tres guías clínicas.

–Sí, estamos muy contentos. El personal está muy comprometido con la calidad y los cuidados basados en la evidencia. Nos metimos en tres guías muy importantes no por salir en la foto si no por mejorar en tres patas que nosotros creemos que pueden ser beneficiosas para nuestra población.

–Una de ellas está dedicada a prevenir las caídas en el ámbito comunitario.

–Hay un número muy importante de fracturas de cadera, con lo cual si se actúa desde la prevención se pueden evitar. Esta guía ya se está poniendo en práctica en el centro de salud de Piedras Blancas (Castrillón) y se va a extender al resto de centros.

–También se han centrado en la prevención de úlceras.

–Igual que en el caso anterior, hay que tener en cuenta que en el área sanitaria avilesina tenemos una población muy envejecida, a veces encamada. Y la prevención de úlceras es una tarea muy importante.

–Y el mantenimiento de vías.

–Nadie que ingresa en el hospital lo hace sin canalización, de ahí la importancia. Ahora nos toca poner en marcha estas tres guías y lo harán profesionales que están a pie de cama. Serán ellos los que van a implantar estas medidas que ellos mismos eligieron y tenemos tres años para hacerlo, aunque año a año se irán planificando actuaciones. La gente está muy ilusionada, este sello es un premio al esfuerzo hecho muchas veces desde casa, fuera del horario laboral.

–¿Y cuáles son los retos?

–La calidad es una mejora continua. Todos los años tenemos que hacer análisis de cómo estamos, a dónde queremos ir y de qué cosas han salido mal y hay que mejorar. Pero el reto es la humanización de los cuidados entendida como un beneficio para los pacientes y también para los profesionales.

–¿Qué espera un paciente de enfermería?

–Empatía. Hace años hicimos una jornada en la que decíamos que era bueno calzarse en los zapatos de otra persona de vez en cuando. Hay que tratar al paciente como una persona, de forma integral, y debemos esforzarnos por conocer el motivo de consulta, pero, como en Atención Primaria, por conocer su entorno y sus problemas. Y hay que tener una cosa muy clara: hay que poner en la balanza lo que el paciente quiere y lo que tú deseas del paciente. Pensar en salud para un enfermo crónico no es lo mismo para dos pacientes: hay que analizar hasta donde el paciente quiere llegar, es el dueño de su salud y de su enfermedad también.

–¿Cómo influye en el modo de trabajar el que el San Agustín tenga a una población muy envejecida?

–Ha cambiado el hospital, hemos pasado de ser un centro de agudos, con importante actividad quirúrgica, a tener en casi todas las plantas camas de Medicina Interna. Ahora vivimos más años, pero hay más patología crónica, alguna muy compleja. También hay mayor dependencia. Y ha cambiado la situación familiar, hay más soledad. En este sentido estamos trabajando ahora con Servicios Sociales de los distintos ayuntamientos para intentar ver el abanico de recursos sociales que tenemos, a veces desconocido.

–¿Qué opina de la especialización de Enfermería?

–Me parece bien todo lo que suponga formación y capacitación. Antes una enfermera atendía un niño y la misma estaba en diálisis o en quirófano. La superespecialización a nivel sanitario conlleva que las personas que atienden a esos pacientes tengan una formación especial. La especialidad de enfermería abarca la enfermedad, pero también la prevención, y la gente tiene que estar formada para saber tratar. Hay especialidades muy reconocidas como la de matrona. Nadie duda que una matrona pueda atender un parto perfectamente bien, pero no tiene por qué saber hacer de instrumentista en una intervención quirúrgica. Pero eso no puede quitarnos de ver a un paciente de forma integral. Es lo que me da miedo con las especialidades tan desarrolladas a nivel de medicina. Ahora hay especialistas que igual tratan solo el dedo gordo del pie, y se puede llegar al riesgo de ver ese dedo y no ver el resto. Me gusta la especialidad: las enfermeras no somos todas para todo, pero sin perder la visión integral del enfermo, el cuidado es nuestro.

–¿Cuáles son las debilidades de Enfermería?

–La falta de personal.

–¿Por qué falta personal?

–En primer lugar, por limitaciones que hubo en las universidades en su momento. También hay un límite de sitios en los que hacer prácticas, y la formación de la enfermera no es solo en la Universidad. Otro de los problemas es que, al surgir las especialidades y al poder abrirse a otros ámbitos, hay muchas que se dedicarán a la investigación, docencia o gestión, por poner unos ejemplos, porque les gusten esos ámbitos. A esto hay que sumar que antes Enfermería eran tres años de estudios, ahora son cuatro más dos más de máster o posgrado. Nos encontramos con enfermeras que terminan en mayo y junio y que queremos contratar para verano. Muchas están algunos días, pero deciden centrarse en el EIR o en un máster. Teniendo en cuenta que es una profesión mayoritariamente de mujeres, también estamos viendo que, raíz de la OPE, muchas enfermeras que consiguieron plaza ahora están embarazadas y es fácil que tengamos más bajas. La mayor debilidad es, precisamente, eso: la falta de personal.

–¿Cree posible hacer un hospital líquido, con más atención en la calle y menos en el centro?

–Sí. Se ha reforzado, por ejemplo, la hospitalización a domicilio. Antes estaba enfocada a curas de cirugías rápidas, y ahora ya registra pacientes con patologías crónicas que están agudizadas. También tenemos a la enfermera gestora de casos y a la geriatra, que ya están pasando consulta, uno o dos días a la semana, en residencias de ancianos, que no es una casa particular pero sí una casa grande, y evita que esas personas vengan al hospital. Y tenemos los cuidados paliativos, que permiten que el enfermo, en sus últimos días, no lo pase mal y ofrecen formación al cuidador. Pero en cualquier caso hay que ir hacia la prevención. Las enfermeras estamos más que preparadas para atender al paciente crónico, que no debe pasar por el médico salvo que se le agudice la enfermedad. También podemos ver a los niños sanos, para pesarlos, medirlos y ver cómo comen no hace falta que visiten al pediatra. Hay que dar confianza a la población: ya no somos los técnicos de hace años, tenemos formación universitaria y un posgrado que nos capacita y tenemos una visión integral del paciente sin ninguno meterse en terreno del otro.

–No se trata de una guerra contra los médicos, entiendo.

–Todo lo contrario. Son nuestros mejores aliados y hay que trabajar en una línea común con el paciente, al que hay que integrar en las decisiones y huir, en cierto modo, de la actitud paternalista con él.