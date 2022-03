La madre de todas la crisis

Uno los factores que dirige la economía hacia una crisis de envergadura es la enorme acumulación de deuda de las grandes empresas, con sus capacidades financieras mermadas y en un contexto de inflación disparada. Y cuando se le añade el hecho de que esa crisis es estructural, es decir, que afecta a la totalidad de un sistema social, nada queda fuera de ella.

Sucede en la comarca avilesina, desde hace décadas. En procesos encadenados. Y aunque no merece ahondar en el pesimista mensaje de “demasiado tarde” o “demasiado poco” que acompaña a todas la crisis para justificar la inacción ante la oportunidad de virar el rumbo en los momentos en que azota la tormenta perfecta, sí conviene lanzar desde este “Balcón al Muelle” una serie de reflexiones sobre lo que representa este momento para Avilés y los avilesinos.

Las crisis fiscales dejan en los pueblos huellas de dolor. Si bien la atención de la mente lleva a uno a ocuparse prioritariamente de la parte financiera no se debe soslayar la crisis sistémica que también amenaza a la humanidad. Vivimos rodeados de contradicciones sociales, económicas y políticas. Escuchar a alguno de los grupos de la Corporación que no es decisión del Pleno que salga a o no el plan para reducir la temporalidad del personal municipal inquieta.

De la misma manera, desasosiega pensar que la causa fundamental de enfrentamiento entre el principal grupo de la oposición avilesina y el gobierno local sea la retirada de la bandera de adhesión a la causa saharaui de su “balcón” municipal. Sin aplaudir el reciente abrazo de los postulados del gobierno de España a Marruecos, ¿es de verdad este el motivo para que, en el ámbito municipal, donde se dirimen los problemas de los avilesinos, se haya abierto una grieta?

Cunde también el descontento en la oposición por el hecho de que no se hubiera tramitado mejor el sistema de citas para la Comida en la Calle. O se ruega iniciar los trámites para que la Semana Santa avilesina sea declarada de Interés Turístico Nacional cuando ya existía intención de ello cuando estalló la pandemia por coronavirus.

Y ahora, el conflicto en Europa del Este aviva esa sensación de avanzamos, por momentos, hacia la desintegración. Se echa en falta, en ocasiones, a veces demasiadas, una verdadera reflexión sobre lo que Avilés y su comarca se juegan para el futuro. Algunas de sus principales empresas están citadas este lunes para abordar con la Consejería de Industria cómo les afectan los altos costes de la energía y la falta de suministro.

En la cercanía, los vecinos de la comarca sufrirán estos días, como el resto de ciudadanos, el desabastecimiento de productos básicos, los precios disparados de los combustibles, sectores enteros parados por la carencia de suministros, convoyes de materias primas en modo “servicios mínimos” y un sinfín de preocupaciones que cada uno añade a su discurrir diario. Y es ahí dónde uno se detiene a pensar que no queda sector por lastimar: el campo, el turismo, la industria, el comercio, todo rompe. Y se corrompe.

Cuando llega la madre de todas las crisis y el panorama es sombrío, solo sabemos que es momento para empezar a cambiar el rumbo. El acuerdo unánime debiera ser luchar por nuestro futuro industrial.

Las más de 400 personas que trabajan en los ocho centros comarcales de I+D al servicio de la industria están contribuyendo a ello. Conviene no despistarse. La innovación y la ciencia serán quienes alumbren el futuro del Avilés que se está cocinando ahora. Por otras carreteras será difícil llegar.