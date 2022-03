Xagó, primer arenal de Gozón en el zafarrancho de limpieza de las basuras del invierno

El Ayuntamiento de Gozón ha iniciado estos días la retirada de troncos y palos acumulados tras los últimos temporales del invierno en la playa de Xagó. La empresa contratada los está acopiando en las zonas de estacionamiento existentes y, una vez completada esta operación, se dejará allí acumulado unas pocas jornadas al objeto de que, a quien pueda interesar, pueda retirarlo libremente. Desde el Ayuntamiento informan de que se dará cuenta de cuándo se puede proceder a ello.

El Ayuntamiento de Gozón realizó una estimación presupuestaria de algo más de 236.000 euros para limpiar y mantener las playas en buen estado durante los veranos de 2021 y 2022. El gobierno local sacó a licitación el contrato para la adecuación de los arenales y recogida de restos de las playas y las zonas aledañas del municipio dividido en dos partes: por un lado, el correspondiente a la adecuación de la playa y otro que incluye la limpieza inicial, mecánica, manual y la siega de zonas verdes.

️A los trabajos iniciados estos días en Xagó seguirá otra fase de retirada de los restos de madera que por sus pequeñas dimensiones no es posible recoger con las máquinas que ahora están operando. Desde el Ayuntamiento se encuentran en conversaciones con otros organismos y empresas al objeto de concretar fechas y anuncian que la retirada de madera de pedreros o playas no está prohibida por ley, lo que sí está sujeto a autorización de la autoridad competente es el acceso con maquinaria o vehículos a los citados espacios. No obstante, señalan las mismas fuentes, mientras estén operando las máquinas, se ruega, en la medida de los posible, no acceder al arenal con ese fin.