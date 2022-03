El segundo ciclo del 2022 de escenAvilés comienza este viernes, en el Teatro Palacio Valdés con uno de los grandes clásicos del Siglo de Oro español, “Peribáñez y el Comendador de Ocaña”, de Lope de Vega, con el sello de garantía de la compañía Noviembre Teatro. Será a las 20.15 horas. El montaje está dirigido por Eduardo Vasco, quien fuera director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y la adaptación del texto corresponde a la dramaturga Yolanda Pallín, profundos conocedores, ambos, del teatro del Siglo de Oro.

El argumento no tiene secretos, un alegato de Lope en defensa de la dignidad personal frente a los abusos de los poderosos: el Comendador de Ocaña se obsesiona con Casilda, esposa recién casada de Peribáñez, y trata de burlar al marido, al que desprecia por campesino. Casilda no atiende a las demandas del noble; por su parte, Peribáñez no se arredrará y defenderá a su esposa del ultraje, hasta las últimas consecuencias.

Como explica Pallín, “el amor auténtico, totalmente alejado de oropeles ideales o de torpes remedos, que viven Pribáñez y Casilda, es la evidente prueba de un triunfo vital que los sitúa por encima de sus supuestas posibilidades. Es, por tanto, una suerte de insulto a la autoridad de aquellos a los que la sociedad, por distintos motivos en distintos tiempos, ha colocado en lo más alto de su escalafón”.

Señala Eduardo Vasco sobre el texto que le atrapa de manera especial porque es, en esencia, la historia de una respuesta imprevisible ante un abuso de poder que parecía imparable. Y resalta: “Si el orden de las cosas no es justo, acaba saltando por los aires“. Recuerda el director que “el teatro debe ser, sin perder sus calidades ni sus virtudes, accesible, y para ello trabajamos”. La función cuenta con un reparto coral, con intérpretes curtidos en los clásicos y en el verso: Rafael Ortiz, Elena Rayos, Alberto Gómez Taboada, Mar Calvo, Julio Hidalgo, Francisco Rojas, Jesús Calvo, Manuel Pico y Daniel Santos.