La avilesina de la nueva ejecutiva de la FSA: "Afronto el reto con mucha ilusión"

Enfermera, socialista, feminista y viajera. Así se autodefine y presenta en redes sociales Alicia Peña Rodríguez, la avilesina (la única) que se ha incorporado a la nueva ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Del PSOE por convicción y también por herencia, Peña (Avilés, 1978) ha asumido la secretaría de Sanidad, la que dejó libre la también avilesina Ana María Suárez Guerra. Se encargará de un campo de trabajo que se encuentran en un momento crítico, el de la vuelta a la normalidad tras la pandemia. Y afronta el reto “con mucha ilusión y ganas”. Su objetivo último en esta misión es “poder mejorar la vida de los asturianos en cuestiones de salud, que es súper importante”. Optimismo le sobra a esta enfermera que desarrolla su carrera profesional en la Fundación Hospital Avilés.

Alicia Peña se crió en el polígono de La Magdalena. La menor de dos hermanas, su padre (Andrés) trabajó en Ensidesa y su madre (Ana) fue profesora en el Santo Ángel. Ali tenía tan solo cuatro años cuando perdió a su madre y Andrés se volcó en la crianza de sus hijas, que cursaron todos sus estudios básicos, hasta el salto a la Universidad, en el centro educativo del Nodo.

Andrés, socialista y de la UGT, cambió los turnos por una jornada de mañana de 6.00 a 14.00 horas para poder compaginar el trabajo con la crianza de sus pequeñas. Siempre estaba en casa para ellas. Y la pequeña Ali no entendía cómo los padres de sus amigas no colaboraban en las tareas del hogar. “Mi padre lo hacía todo y siempre lo vi como algo normal. Por eso el tema del feminismo. Cocinaba, limpiaba, planchaba... Nosotras no teníamos que hacer nada en casa. Siempre nos inculcó que nuestro objetivo era estudiar, era muy estricto con eso”, relata la socialista.

Fue buena estudiante y desde que era una niña tuvo claro que quería ser enfermera. En 2000 acabó Enfermería en la Universidad de Oviedo, se especializó después en cuidados intensivos y trabajó una temporada en la uci del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en centros de salud. Comenzó a compaginar ese trabajo en la sanidad pública con la Fundación Hospital Avilés, donde echó el currículum hace más de dos décadas y un centro que se acabó convirtiendo en un segundo hogar.

Tras varios años ejerciendo como eventual, consiguió un contrato indefinido. “Llevo allí desde 2021. Hay un ambiente tan familiar, tan bueno. Es genial, estoy muy contenta”, sostiene la también presidente del comité de empresa del hospital de la calle Cabruñana por la UGT.

Tan claro como que quería dedicarse a la enfermería tuvo siempre que su partido era el PSOE. Se afilió en 2002, el mismo año que su marido Manuel Campa (concejal en el Ayuntamiento de Avilés y portavoz del gobierno local) y llegó a ir en una lista a los comicios municipales en tiempos de Pilar Varela (iba en el puesto número 12 en la candidatura de 2011, en la que el PSOE venció y se quedó con diez concejales). Ahora, la madre de la pequeña Nora se ha convertido en la única avilesina de la ejecutiva de la FSA, como secretaria de Sanidad. Cree que su experiencia en la concertada supone un plus en la tarea que le han encomendado: “Se pone en valor la sanidad pública, y así tiene que ser, pero nosotros somos como si fuéramos públicos. Todos nuestros pacientes proceden de la pública, como las intervenciones que ya no se realizan en el San Agustín y las hacemos nosotros”. Así que defiende aprovechar los recursos disponibles para mejorar en la atención, tanto en la primaria como en la especializada. Porque aunque “se va cogiendo ritmo” de operaciones tras la pandemia, las listas de espera quirúrgicas en Asturias son eternas y también la espera para citas con especialistas se vuelve desesperante.

“Me hace muchísima ilusión formar parte de esto y espero hacerlo bien. Cuando se asume un reto es para cumplirlo”, defiende esta viajera infatigable y enamorada del continente asiático.

Optimismo tiene más que de sobra. La sonrisa que la caracteriza manifiesta su carácter alegre y decidido que ayuda a que nada se le ponga por delante a esta mujer que corre y esquía y que tiene en el deporte su mejor medicina. “Si no hago deporte, me muero. Es fundamental para el mantenimiento de la salud. Y no solo porque te baja las cifras de todo, sino porque te despeja la mente. Hay que hacer deporte”, recomienda.

Peña Rodríguez forma parte de tres grupos de “running” (El Parque Avilés, Yes We Run y Mujeres que Corren), lleva dos maratones (su entrenadora es Alba García) y está preparando la media maratón de Madrid del mes próximo en Madrid. “Espero por lo menos llegar a la meta”, dice confiada tras encontrarse en pleno casco histórico de Avilés con su hermana Andrea. “Ella fue quien me descubrió el mundo con ojos violetas, la que me que me abrió el camino al feminismo. Y su marido es como el hermano que nunca tuve”, confiesa la avilesina de la nueva ejecutiva de la FSA.