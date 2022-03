“Depedro”: “Lo que me gusta es la música no el ‘show business’ ”

“Depedro” en realidad es Jairo Zavala. Mantiene una conversación con LA NUEVA ESPAÑA porque el sábado 9 de abril (21.00 horas) estará en Avilés, sobre las tablas del teatro Palacio Valdés. Presentará su quinto disco como solista. Se llama “Máquina de piedad”, un disco “compuesto antes de todo el confinamiento”, pero grabado mientras el país entero estaba encerrado. “La cultura, al margen del momento en que estemos viviendo, te da preguntas que no tienen respuesta”, cuenta al otro lado del teléfono. Zavala es lo de los que piensan que “el vaso está medio lleno, que está lleno de esperanza, que es lo mismo que resistencia”, subraya.

“Depedro” reivindica su posición como músico de estudio: “ ‘Depedro’ solo es un proyecto más, y yo soy músico por encima de ‘Depedro’ ”. “A mí lo que me gusta es hacer música, no el ‘show business’ ”, subraya. “Soy músico por encima de todo”, añade. Zavala acaba de participar en otro disco como músico independiente. “Y, además, tengo un proyecto con el que nos plantamos en los bares a hacer versiones”, señala. “Como a muchos artistas, lo que de verdad nos sucede es que nos gusta tocar”. Sobre todo ahora, que se han levantado buena parte de las restricciones que los dejaron en casa durante tanto tiempo. “Nosotros respetamos los protocolos estrictos porque era lo que teníamos que hacer, pero muchos no lo hicieron”, concluye.