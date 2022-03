“Desvirtúan el sentido de la feria: no es solo queso”, critica Otea

La celebración de la feria del queso en Álvarez Acebal por segundo año consecutivo trae cola. Los hosteleros se sienten agraviados al no haber stands de vino y también se preguntan los motivos por los que, ya sin restricciones, el certamen no vuelve al pabellón de La Magdalena como es tradición desde hace cuatro décadas. “(El Ayuntamiento) desvirtúa el sentido de la feria que tenía tres componentes: vino, queso y cerámica, no solo queso”, afirma el presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida. La feria contará con puestos de queso y, eso sí, también habrá tapas en los bares, como en 2021.

