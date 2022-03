La víctima de una agresión en Avilés, a la jueza: “Con el primer golpe caí al suelo”

Ocurrió un 18 de octubre de hace casi siete años. Pese al tiempo transcurrido, las partes citadas ayer a declarar en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés mantenían fresco el relato de los hechos. En el banquillo, un hombre que se enfrentó a dos vistas orales consecutivas como supuesto autor de sendos delitos de lesiones, el último más reciente, ocurrido en 2019. Declaró respecto al primer incidente, con un vecino de portal, que él no golpeó en la cabeza a la supuesta víctima con una barra de hierro: “Le di con un palo en el brazo. Él mismo se golpeó con una llave inglesa, según me dijo su hija”. Argumentó legítima defensa. La presunta víctima, que prestó declaración mediante videoconferencia desde el Centro penitenciario de Asturias, clamó justicia: “Era un domingo cuando apreció este tío, llamó a la puerta. Con el primer golpe ya caí suelo. Mi mujer y mis hijos no pudieron hacer nada. Si tardan en atenderme estaría muerto”, explicó ante la juez.

Durante la vista quedó en evidencia que víctima y agresor se conocían de atrás. Prestó declaración en calidad de testigo un agente de la Policía Nacional y la mujer de la víctima, que a preguntas de su letrada, Cristina Díez, afirmó: “Aquel día estábamos en la salita. Sentimos un golpe en la puerta, mi marido empezó a gritar. Yo entregué los niños a unos vecinos y le puse por la cabeza la manta del pequeño. Del San Agustín lo mandaron al HUCA... Ahora ya no es el que era”. En las conclusiones elevadas a definitivas por todas las partes, el Ministerio Fiscal mantuvo la solicitud de pena inicial: sostuvo que aquel 18 de octubre de 2015, aproximadamente a las 22.45 horas, el acusado llamó al piso de un hombre, de 42 años en ese momento, y cuando éste abrió la puerta “le propinó, sin mediar palabra, un fuerte golpe con una barra metálica en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico con fractura-hundimiento del parietal izquierdo y múltiples heridas inciso-contusas en la cabeza, heridas que curaron a los 30 días”. Pidió que se condene al acusado a 5 años de prisión. En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que el acusado indemnice a la supuesta víctima con 1.180 euros por las lesiones y 6.300 euros por las secuelas, más los intereses legales correspondientes. La acusación particular consideró igualmente probados los hechos y solicitó la misma pena que el Ministerio Fiscal. El letrado de la defensa, Guillermo Fernández Blanco, solicitó la absolución de su cliente y consideró la legítima defensa como explicación a los hechos juzgados. Sin apenas descanso comenzó a eso de las once de la mañana el segundo juicio. En el banquillo, el mismo hombre, acusado por un delito de lesiones ocurrido en enero de 2019 en La Grandiella. Argumentó el investigado, a preguntas de la fiscal, que aquel día la supuesta víctima había “manoseado” a su pareja. “Yo estaba jugando a la consola cuando ella llegó a casa y me lo contó. Entonces bajé a buscarlo. Le pegué dos hostias a mano abierta. Él empezó a correr por las escaleras y se cayó”, dijo para explicar las lesiones. La supuesta víctima destacó que el golpe había sido con “una cachaba que termina en punta de hierro”. El Fiscal mantuvo, en relación a este caso, la pena de 3 años de presión.