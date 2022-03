Medicina en movimiento para superar el dolor

Si a un trabajo de precisión biomecánica se suma el arte de la meditación, el resultado es taichí. Los beneficios de este antiguo arte marcial chino, recogidos ampliamente en la literatura científica, son conocidos por los socios de la Liga Reumatológica Asturiana (LAR), un colectivo con delegaciones en Gijón, Oviedo, Mieres y Langreo que tiene su sede central en Avilés. Dos días a la semana, más de una veintena de personas se dan cita bien en el parque de Ferrera, bien en la antigua Pescadería de Santiago López, según si llueve o no, para hacer del movimiento una cura de salud. Con estas personas está José Luis Monforte González, director de “Empower” y encargado de guiar movimientos suaves al tiempo que se alinea el cuerpo. Son ejercicios adaptados, en este caso, a personas con enfermedad reumática. “Tras cada sesión me siento más optimista para enfrentarme a la enfermedad”, reconoce una de las alumnas, María Jesús Rivero, con fibromialgia.

Este proyecto, ahora en las calles de Avilés, comenzó hace trece años en el Hospital Universitario San Agustín. “Entonces hice una colaboración con la unidad de rehabilitación del centro sanitario. Querían hacer un ensayo clínico para poner a prueba los beneficios del taichí en la fibromialgia, ya que había estudios en el extranjero que iban en este sentido”, explica Monforte. Entonces se trabajó con tres grupos: uno no realizaba ningún tipo de ejercicio físico, otro cumplía con las sesiones rutinarias de fisioterapia y un tercer grupo practicaba taichí. “El resultado fue que los que hicieron taichí durante tres meses obtuvieron un 24% más de mejoría en sus síntomas de fibromialgia”, apunta el monitor. Finalizado aquel programa de colaboración con el San Agustín, algunas pacientes, también socias de la Liga, propusieron a la entidad seguir con las clases una vez conocida las ventajas.

“Hay más de mil estudios realizados sobre el taichí y los beneficios en múltiples patologías, desde una recuperación de una cirugía a ansiedad, depresión, problemas articulares o hipertensión. El abanico de beneficios es muy amplio”, subraya Monforte. ¿Y con las personas con enfermedad reumática? “Estas personas tienden a moverse menos por temor a hacerse daño. Hoy en día está demostrado, salvo en casos muy específicos, que es bueno para una articulación deteriorada el movimiento. A veces achacamos a la edad que el cuerpo duele, pero eso no es por la edad, es por el tiempo de sedentarismo”. Con el taichí se ejercita cada músculo y se cultiva la energía vital.

Marta Suárez, de 66 años, es una de las veteranas del grupo. Viene dos días a la semana a Avilés desde Oviedo, donde reside, ya que allí no salió el grupo. Sufre artritis reumatoide, una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. “El taichí es curativo. Yo participo en las clases desde hace seis años, aunque puede que tal vez más. Y no puedo prescindir de ellas. Como ejemplo, diré que perdí dos sesiones y ya vengo ahora con algún dolor”, reconoce.

Las clases transcurren sin prisa pero sin pausa. Las alumnas de Monforte realizan movimientos lentos pero acompasados, mientras el “profe” les inyecta consejos para una vida saludable, empezando por la alimentación.

Eloína Alba es otra de las usuarias del taller. Como María Luisa Alonso, esta de 75 años, no tiene enfermedad reumática. Ambas acuden a las sesiones “para hacer ejercicio”. “Yo me siento más ágil desde que empecé hace tres meses”, apunta Alonso. Ángeles López Fernández, de 72, sufre polimialgia reumática, y agradece como sus compañeras cada sesión de taichí. Igualmente Margarita Díez, de 68 años y con diagnóstico de artrosis: “Siempre hice deporte, y cuando me dieron el diagnóstico fue un shock. Antes de empezar aquí no me atrevía a doblar las rodillas y ahora hago sentadillas con las que casi llego al suelo”, precisa.

La clase continúa mientras José Luis Monforte guía ejercicios que favorecen al cuerpo y a la mente. Que la actividad se desarrolle en la calle es un punto más a favor. “Empezamos a salir al parque de Ferrera por la pandemia y decidimos seguir así porque está demostrado que en un entorno natural mejora el bienestar psicológico. Eso sí, cuando llueve trasladamos la clase al edificio de la antigua pescadería para no mojarnos”, apunta.

La Liga Reumatológica Asturiana, que suma 2.500 socios y representa a más de 200.000 asturianos, ha recuperado así, tras el freno por la pandemia, su programa completo de actividades de carácter terapéutico, incluido en su servicio de atención integral a las personas afectadas por reumatismos y sus familias. Este programa está enfocado a mejorar la calidad de vida de este colectivo, tanto en el ámbito físico como en el psicológico. De entre todas las actividades dirigidas a reducir el dolor y evitar la incapacidad motora de las articulaciones y lograr que no se produzca atrofia articular y muscular destaca el taichí, medicina en movimiento.