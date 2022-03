Saint-Gobain descarta regular el área de parabrisas en abril, pero no en mayo o junio

La dirección de Saint-Gobain Cristalería descarta aplicar en abril el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que viene cocinando para el departamento de parabrisas desde hace quince días. Sin embargo, según señaló ayer la sección sindical del SOMA-FITAG-UGT en la planta de La Maruca, esta regulación se podría activar “en mayo y junio si se mantienen las previsiones actuales”.

La situación en que se encuentra la fábrica es crítica: la industria del automóvil no hace pedidos porque no puede construir al carecer de semiconductores. Y, por esta razón, han cesado los pedidos de parabrisas. Sin embargo, la fábrica avilesina coge aire a través de la carga de trabajo que tuvo hasta el verano pasado la fábrica de la multinacional francesa en Lisboa, es decir, vidrios para recambios. De hecho, la dirección reconoció al SOMA el mantenimiento de su apuesta por este tipo de parabrisas, aunque también la búsqueda de los pedidos de alto valor añadido. “Tenemos serias dudas de la rentabilidad del mercado de recambios, puesto que Portugal se dedicaba a este mercado y los resultados no fueron precisamente buenos”.