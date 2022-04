“Las cofradías no son equipos de fútbol que compiten, cada una tiene que ser la mejor”

La junta de cofradías y hermandades de la Semana Santa de Avilés, junto a la cofradía de San Juan Evangelista, designó como pregonero de la Semana Santa de este año a Aníbal Carrillo (Avilés, 1950). Carrillo estudió en el colegio San Fernando y continuó en la Escuela de Náutica de La Coruña, de donde salió en el año 1978 titulado como capitán de la Marina Mercante. Fue designado en 1993, tras muchos años de experiencia en la mar, jefe del centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria, donde desarrolló una importante labor humanitaria. A día de hoy, ya jubilado, compagina su día a día entre Avilés, donde colabora con la asociación El Llar de la parroquia de San Nicolás de Bari, y San Esteban de Pravia, en Muros, donde es frecuente encontrarlo paseando entre la mar y el Nalón. La misa del tradicional pregón de la Semana Santa se celebrará mañana, domingo, a las 12.30 horas, en la parroquia de San Nicolás.

–¿Cuál es su vínculo con la cofradía de San Juan?

–Es la única cofradía con la que procesioné en Avilés. Salí con ellos desde muy crío, aún vivía en la calle de La Fruta, hasta que me casé y por estatutos lo tuve que dejar. El vínculo que queda es que siempre estoy a su disposición para lo que les pueda ayudar, lo que necesiten o me pidan durante la Semana Santa. Además me une una larga amistad con ellos.

–¿Ya tiene preparado el pregón?

–Sí, tengo unas notas, espero que salga bien.

–¿Será un pregón como avilesino, como excofrade, hombre de mar, hombre de fe...?

–La base va a ser mi visión de la Semana Santa de Avilés.

–¿Y qué análisis hace de la Semana Santa avilesina?

–Estuve dieciséis años en Las Palmas y siempre, menos un año, cogía días de vacaciones para regresar a Avilés, para estar en mi Semana Santa de Avilés y en el día de Pascua. De Avilés me gusta todo, porque es el sitio donde nací, pero esta es una época que me atrae muchísimo. Yo solo pido para este año que no llueva el día 9 al 19 para que puedan salir todas las procesiones y se celebre la Pascua.

–Regresan las procesiones de Semana Santa tras dos años de parón, hay guerra, crisis... ¿Cree que todo esto hará que se viva la Semana Santa con mayor intensidad?

–Creo que va a ser una Semana Santa muy concurrida, y que la gente tiene ganas ya de volver a ir a las procesiones. Pido que el tiempo nos ayude y que haya mucha gente en las calles porque eso, además de dar vida económica a Avilés, es importante para la fe, que se vean las cosas.

–Las cofradías avilesinas son ahora ejemplo de unión

–Las cofradías, y así se lo comento a veces, no son equipos de fútbol que compiten unos contra otros: la Semana Santa tiene que ser una cosa común de todos y, si todos ponen su parte, irá mejorando nuestra Semana Santa. Todas las cofradías tienen que ser la mejor, no desear que a una le vaya mal para lucirse más que otra, al contrario.

–Como hombre de mar, ¿le gustaría darle mas impulso, por ejemplo, a la cofradía del Carmen?

–La cofradía del Carmen tiene su día, el 16 de julio, que en Avilés siempre tuvo mucha tradición. Pero yo en esa fecha estoy en San Esteban de Pravia (la procesión es marítima), donde suelo sacar el pendón.