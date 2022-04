Verónica Fernández Otero: "Las que estamos ya en las fábricas tenemos que decir a las que vienen detrás que los FP Industrial es muy válido"

La primera mujer en presidir un comité de empresa de una de las grandes industrias en la comarca es Verónica Fernández Otero (Avilés, 1980): el de Saint-Gobain Cristalería, multinacional en la que entró a trabajar en 2006: “Soy operaria de Sekurit”, dice. Milita en el SOMA-FITAG-UGT; es, de hecho, la secretaria de Igualdad de su ejecutiva regional. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la redacción avilesina.

–¿Cómo entró en la fábrica?

–Hubo un examen. Me presenté a una de las pruebas. Soy hija de productor. Había hecho el grado superior de Mantenimiento Mecánico en el Suanzes y eso me dio bastante puntuación. Así que entré en esa remesa.

–¿Y ya de mano se sindicó?

–No, qué va, en el sindicato llevo pocos años: tres.

–No son muchas las mujeres sindicadas.

–No somos muchas, pero sí somos muy participativas. Aunque no estemos dentro, cuando tocan las asambleas de trabajadores las mujeres sí que estábamos ahí; en bastante porcentaje, además, comparado con las que somos. Bueno, fue jubilándose gente del sindicato. Los compañeros me pidieron que les echara una mano durante una temporada... Iban a ser tres o cuatro meses y ya llevo tres años.

–¿Cómo es sustituir a un histórico como Fernando Ureta?

–Complicado. El compañero dejó el listón muy alto, muy alto. Había sido la secretaria del comité que presidió él y, ahora, me pidieron los compañeros que diera un paso más adelante todavía. Nosotros éramos la minoría en estas últimas elecciones, aunque quedamos a veinticinco votos de ganar. Y ahora, gracias al apoyo de los compañeros de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), tenemos la presidencia del comité, pero también la secretaría.

–En el plenario en que resultó elegida estuvieron presentes los 17 miembros del comité por primera vez.

–Sí. La representación sindical es complicada en Saint-Gobain: somos trabajadores a turnos. Entonces, la conciliación laboral y familiar resulta complicada. Así que sí, este último plenario contó con todos los miembros. Había renovación de cargos... Comisiones Obreras (CC OO) tenía una propuesta de candidato a la presidencia, nosotros teníamos la mía y la CSI no presentó ninguna. CC OO son ocho; nosotros, siete; y CSI, dos.

–Todos los de su sección son “veteranos del Vietnam”.

–(Risas) Es verdad, es verdad, pero quizá por eso me han allanado el camino. Porque saben a dónde vamos y de dónde venimos. Tengo unos grandes compañeros en el sindicato: no tengo queja, me siento muy arropada por ellos.

–La costumbre en las grandes industrias es que las mujeres entren en las oficinas. ¿Eso, en Saint-Gobain, se lleva?

–No, qué va. Nosotras entramos directamente en la planta. Las operarias en la fábrica de La Maruca somos una setenta: entre parabrisas, Glass y AR&DC (desarrollo).

–Este tiempo ha sido muy movido: han sufrido tres regulaciones temporales de empleo.

–En realidad, cuatro.

–Acaban de elegir, entonces, los miembros de la mesa del quinto.

–De momento, no se ha negociado nada. La empresa nos ha llamado, nos ha dicho que posiblemente necesitemos negociar un nuevo ERTE.

–Pero tienen ya la mesa.

–Está sin formalizar todavía.

–O sea, que están en parrilla de salida.

–Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro. Al día siguiente de pedir que nombráramos a nuestros representantes en la mesa la empresa sacó un comunicado diciendo que el ERTE era “por si acaso”.

–¿Un ERTE “por si acaso”?

–La verdad es que nos sorprendió mucho ese término.

–Parabrisas es el departamento más tocado por las regulaciones.

–Eso es. Estamos en un contexto muy cambiante: pasamos de ser una fábrica que realizaba productos de gran valor añadido a recambios. Seguimos con problemas con los semiconductores: el automóvil, entre la pandemia y la crisis de los semiconductores, está ahí ahí. Se acaba de hacer una inversión de mantenimiento en el horno, pero estamos pendientes de la gran decisión que tiene que tomar la empresa sobre el horno: renovarlo. De momento, Glass está bien.

–Tienen que negociar un nuevo convenio. ¿No es eso?

–Vamos a diseñar nuestra plataforma de acuerdo con lo que nos pidan los trabajadores en asamblea.

–También es secretaria de Igualdad del SOMA. ¿Cómo están las mujeres en la gran industria?

–Seguimos siendo una minoría y con los planes de igualdad estamos intentando que eso cambie.

–¿Y cómo se concreta eso?

–Las mujeres, normalmente, no hacemos FP industriales, pero es ahí donde tenemos que formarnos. Las que estamos ya en la industria tenemos que decir a las que vienen detrás que el FP industrial es muy válido. Salimos de ahí, salimos de los FP industriales.

–¿Hay salida laboral para las mujeres de estos módulos?

–Aquí en Asturias sí. Mire, dentro de los sectores que atiende el SOMA le puedo decir que en el sector en el que somos más es el de la industria alimentaria. Insisto en lo que le decía antes: tenemos que decir a las chicas más jóvenes que no tengan miedo. Creo que es fundamental estudiar los módulos para entrar a trabajar.