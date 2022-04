Pasión unida para siempre

Aníbal Carrillo, marinero en tierra desde que pasó a la jubilación, se emocionó ayer mientras leía el pregón de la próxima Semana Santa. Carlos Fernández Mora, el presidente de la Junta de Cofradías, fue el encargado de devolver al presente a la ceremonia: después de dos años con las calles desiertas, regresa el tiempo de las procesiones. Miguel Fernández del Viso, el hermano mayor de los Sanjuaninos –la cofradía de Carrillo, que contribuyó a hacerla crecer– fue el encargado de presentar al pregonero que hizo un llamamiento a la unidad más allá del tiempo de la Pasión. Dijo: “Entre todos tenemos que hacer que cada día hagamos mejor las cosas, pero todos juntos y todos los días del año, no podemos quedar en una Semana, hay que hacerse ver todo el año, lamentablemente, hay mucha gente que os necesita, prestadles la ayuda que humanamente podáis”.

A la intervención de Carrillo le siguió la Agrupación Musical del Sagrado Corazón de Oviedo, que a tambor seguido, emocionó al personal que llenó la iglesia de San Nicolás de Bari preparada para dar salida a la Pasión histórica: “Esta es nuestra Semana Santa, ni mejor ni peor que otras, es ‘la nuestra’”, destacó Carrillo sobre el atril del altar mayor, ante una representación pequeña del Pleno del Ayuntamiento presidida por la concejala de Cultura y Festejos, la socialista Yolanda Alonso, con el grupo de Vox al completo –Arancha Martínez Riola y Gerardo González– y Estefanía Rodríguez, del Partido Popular.

La intervención de Carrillo fue un relato costumbrista de la Semana Santa que este año celebra tres fechas redondas: las bodas de brillantes de los Sanjuaninos y de Jesusín de Galiana y las de plata de la procesión de La Borriquilla. “A partir de aquí los avilesinos pasamos una semana con la cabeza levantada mirando al cielo ‘parece que viene despejado’, ‘si no para el viento no llueve’, ‘en Salinas me dijeron que está chispeando’. Estas frases se escucharán todos los días”. Y apostilló: “Porque, no sé por qué, todos tenemos un cuñado en Salinas estos días”, bromeó. Alfonso López Menéndez, el párroco, cerró la ceremonia: “Entre tu conocimiento del mar y que yo sí que tengo un cuñado en Salinas, estoy seguro de que sabremos que tiempo hará esta Semana Santa”.